Leichtathletik : Maxima Majer sorgt für das Top-Ergebnis

Rhein-Kreis Die Dormagenerin belegt bei den Deutschen Meisterschaften im Blockmehrkampf den dritten Platz. Die Grevenbroicherin Isabel Seibert wird Achte.

(sit) Nur mit einem kleinen Aufgebot war der Rhein-Kreis durch den TSV Bayer Dormagen und den TK Grevenbroich bei den Deutschen Leichtathletik-Blockmehrkampfmeisterschaften in Markt Schwaben vertreten. Für das herausragende Ergebnis sorgte Maxima Majer mit Platz drei im Block Lauf der Altersklasse W15.

Die Dormagenerin zeigte auf dem Weg zum größten Erfolg ihrer Karriere kaum eine Schwäche: Nach einem guten Auftakt mit persönlicher Bestzeit von 12,70 Sekunden über 80m-Hürden nahm Majer mit 38 Metern im Ballwurf, 4,85 Meter im Weitsprung und 13,48 Sekunden über 100 Meter Kurs Richtung Medaille auf. Die war mit insgesamt 2595 Punkten nach persönlicher Bestmarke über 2000 Meter in 7:03,58 Minuten endgültig im Sack.

Der Dormagener Ben Aschhoff (M15) feierte als Zehnter im Block Sprint/Sprung mit 2917 Punkten eine gute DM-Premiere. Seine Leistungen: 11,63 Sekunden über die 100 Meter, 10,85 Sekunden über 80m-Hürden (PB), 1,65 Meter im Hochsprung, 5,38 Meter im Weitsprung sowie 40,26 Meter im Speerwurf. „Besonders beeindruckt“ zeigte sich Trainerin Ulrike Wölm von Majers abschließendem Lauf über 2000 Meter: „Maxi hat um jeden Meter gekämpft und ihre Bestzeit erneut verbessert. Bronze war die verdiente Belohnung für einen tollen Wettkampf.“ Nicht unerwähnt lassen mochte sie auch den großen Anteil ihrer Trainerkollegen Wilhelm Jungbluth und Peter Kurowski an diesem Erfolg.

Auch Isabel Seibert vom TK Grevenbroich schaffte bei ihren ersten Deutschen Meisterschaften auf Anhieb den Sprung unter die Top 10. Mit 2427 Punkten schloss sie ihren Wettkampf auf dem achten Platz ab. Wie spannend und knapp es dabei in Markt Schwaben zuging, zeigt ein Blick aufs Tableau: Ihr fehlten am Ende nur vier Punkte zu Platz sechs und lediglich 25 Punkte zu Rang vier. Trotzdem hatte die junge Grevenbroicherin allen Grund zu jubeln, denn über 80m-Hürden in 12,90 Sekunden und mit 9,41 Metern im Kugelstoß konnte sie zwei neue Bestleistungen für sich verbuchen.