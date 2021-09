Leichtathletik : ASC Rosellen beschließt Auflösung

Rosellen Der Ausdauer Sport Club von 1987 war mal eine große Nummer in Deutschland. Nachwuchsprobleme und die Corona-Krise bescheren dem Verein nun das Aus.

Die am Donnerstag um 14.19 Uhr versendete Mitteilung klingt nüchtern. Sie beginnt mit der Ankündigung: „Zum 31.12.2021 löst sich der ASC Rosellen auf.“ Doch Heinz London, langjähriger Vorsitzender des Ausdauer Sport Clubs von 1987 und neben Wolfgang und Ute Jenke einziges im Verein verbliebenes Gründungsmitglied, weiß, wie viel Herzblut in diesem kleinen, aber stets besonderen Klub steckt. „Darum ist uns diese Entscheidung auch so schwergefallen.“