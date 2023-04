Werfertag in Leichlingen Leichtathleten des TSV legen starken Saisonstart hin

Die jüngeren Aktiven zeigten sich ebenfalls in starker Verfassung: U13-Starterin Franzsika Gimborn gelang mit der Kugel (10,25 Meter, persönliche Bestleistung) und dem Diskus (30,38 Meter, PB) der Sieg. Nicole Höpner setzte sich in der W15-Klasse mit 21,97 Metern ebenfalls an die Spitze. Dominik Guske (M13) triumphierte im Kugelstoßen (11,27 Meter) sowie im Diskuswurf (33,11 Meter). Außerdem kam er im Speerwerfen auf den zweiten Rang (25,90 Meter) hinter Teamkollege Ole Käser (27,64 Meter). W14-Athletletin Emilia Marquardt fuhr zwei zweite Plätze im Kugelstoßen (9,62 Meter) und im Speerwurf (26,14 Meter) ein. In der Diskus-Konkurrenz gewann sie mit 24,28 Metern. In allen drei Disziplinen erzielte sie neue persönliche Bestleistungen. U20-Athlet Felix Hinrichs wurde im Speerwerfen mit 51,44 Metern (PB) Zweiter, er musste sich lediglich Max Dehning (76,94 Meter) geschlagen geben. Daniela Schneider (W30) gewann im Diskusuwrf mit 28,67 Metern. Trainer Peter Kassubek zeigte sich erfreut über die Leistungen: „Es war ein gelungenes Wochenende für uns. Neben zahlreichen Siegen und Podestplätzen konnten wir etliche neue persönliche Bestleistungen einfahren.“ Nun sollen weitere Erfolge dazukommen: „Die gute Frühform wollen wir in den folgenden Wettbewerben bestätigen.“