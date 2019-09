Leichtathletik : DJK Novesia feiert Sieg beim Ländervergleichskampf

Neuss Isabelle Rhine & Co. verweisen Österreich und die Schweiz auf die Plätze.

Die von Bundesfachwartin Isabelle Rhine zusammengestellte Leichtathletikmannschaft des DJK-Sportverbandes Deutschland konnte beim Ländervergleichskampf in der Schweiz den Gesamtsieg davontragen. Hierzu trug besonders das deutsche Männerteam bei, das mit fast 30 Punkten Vorsprung vor der Schweiz und Österreich den Sieg davontrug. Knapper ging es unter den Damenmannschaften zu, gewann doch die Schweizer Mannschaft mit nur zwei Punkten Vorsprung vor der weiblichen DJK-Auswahl. Gemeinsam mit 26 anderen Athleten und Athletinnen aus ganz Deutschland trugen auch drei Sportler der DJK Novesia im zum Kanton St. Gallen gehörenden Balgach zum Erfolg bei: Katharina Ritterbach steuerte mit persönlichen Bestleistungen zwei dritte Plätze im Kugelstoßen (10,98 Meter) und Speerwurf (35,99 Meter) bei. Fabian Engels konnte mit der 4x100-Meter-Staffel punkten und brachte als Schlussläufer der DJK den Sieg. Über 200 Meter lieferte er ebenfalls ein starkes Rennen und kam als Zweiter ins Ziel. Neben ihrer organisatorischen Tätigkeit konnte auch Isabelle Rhine in sportlicher Hinsicht überzeugen und steuerte mit zwei zweiten Plätzen in den Staffeln wichtige Punkte bei.