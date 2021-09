Leichtathleten aus Dormagen und Grevenbroich : Erfolge bei Regionsmeisterschaften

Rhein-Kreis Einige Medaillen gab es für den TSV Bayer Dormagen und den TK Grevenbroich bei den Wettkämpfen in Solingen und Viersen. Über die 400 Meter Hürden trumpften die Aktiven aus Dornagen besonders auf.

In Solingen holten sich Kemi Körsgen (U18) und Maurice Schwitalla (U20) aus Dormagen die Titel über 400 Meter Hürden. Körsgen siegte in 66,53 Sekunden souverän, die TSV-Athletin hatte bereits bei den LVN-Meisterschaften triumphiert und war Sechste bei den Deutschen Meisterschaften in Rostock geworden. Schwitalla, der DM-Fünfte von Rostock, gewann in 57,10 Sekunden. Für den Dormagener war es der erste Wettkampf über die höheren Hürden, dieser gelang gut. Er verpasste nur um eine halbe Sekunde die Norm für die U20-DM. „Im Großen und Ganzen war es ein sehr gelungener Auftritt des Hürdenduos mit zwei Meistertiteln. Auch die schlechten Witterungsverhältnisse und starke Wechselwinde haben die beiden nicht aus dem Konzept gebracht“, sagte der mitgereiste TSV-Trainer Peter Kurowski.