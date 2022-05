Leichtathletik : Guter Start in die Freiluftsaison

Rhein-Kreis Am erste Wochenende der Freiluftsaison lief‘s für die heimischen Talente an unterschiedlichen Schauplätzen schon gut. Sogar ein paar DM-Normen fielen schon.

Beim Meeting in Wuppertal setzte zum Beispiel Lilli Schlößer vom TK Grevenbroich ein Ausrufezeichen. Nachdem sie sich über 100 Meter auf 12,51 Sekunden verbessert hatte, lief sie mit 12,00 Sekunden auch über 80 Meter Hürden die DM-Norm. Einen starken Auftritt legte dort aber auch Lara Savu vom TSV Bayer Dormagen hin. Die W14-Athletin siegte über die 80 Meter Hürden (13,61 Sekunden) und über die 100 Meter (13,63) und war Teil des TSV-Quartetts mit Charlotte Böhm, Melina Bonforte und Sara Christmann, das in 52,20 Sekunden ebenfalls triumphierte. Auch die Dormagener Mehrkämpferinnen überzeugten in Wuppertal: Levke Schaal (U18) siegte im Vierkampf mit 2113 Punkten vor Eva Christmann (2083), Emely Schechtel (2050) und Paulina Majer (1967). TSV-Kugelstoßer Xaver Hastenrath knackte die nächste DM-Norm beim Werfertag in Leichlingen. Mit der 7,25 Kilogramm schweren Männerkugel standen am Ende starke 17,09 Meter zu Buche, womit er damit die U23-Qualifikationsmarke um mehr als 2 Meter übertraf.