Fußball-Landesliga SCK-Legende soll jungen Spielern helfen

So mancher der treuen Fans des SC Kapellen dürfte sich in eine Zeitmaschine versetzte gefühlt haben, als er sich am 20. August das Heimspiel des SC Kapellen in der Fußball-Landesliga gegen Süchteln anschaute. In der 66. Minute war es, als beim Stand von 1:1 ein gewisser Sven Raddatz im Alter von 39 Jahren für den 19-jährigen Luis Giesen eingewechselt wurde. Jener Sven Raddatz, der 2003 erstmals in der ersten Mannschaft des SCK auflief, für die erfolgreichste Ära in der Vereinsgeschichte steht und im Verein Legendenstatus genießt. Am vergangenen Sonntag dann die zweite Einwechslung. Als Kapellen 2:1 beim VfB Hilden führte, kam Raddatz in der Schlussphase für Pablo Ramm.