Fußball Lebende Vereinslegende aus Holzheim bekommt Abschiedsspiel

Doch es ist klar, dass die HSG ihre lebende Vereinslegende nicht so gehen lässt. Schneider, der 2011 das erste Mal für die erste Mannschaft der Holzheimer auflief und den Weg von der Kreisliga A bis in die Landesliga mitmachte, bekommt am Freitag ein Abschiedsspiel. Los geht’s auf der Johann-Dahmen-Sportanlage an der Reuschenberger Straße bei freiem Eintritt um 19.30 Uhr, im Anschluss gibt es eine große Party mit DJ und ausreichend Kaltgetränken. Auf dem Feld begegnen sich die aktuelle Landesliga-Truppe und die eigens für diesen Tag zusammengetrommelte Mannschaft „Calli & Friends“. Angekündigt haben sich etliche Weggefährten von Schneider aus 13 Jahren HSG: David Rodriguez, Ingo Zimmermann, Milad Bastanipour, Bozi Mestrovic, Damian Kaluza, Dennis Brune, Dustin Thissen, Nico Bayer, Malte Boermanns, Fabio Dietrich, Oliver Esser, Maximilian Fells, Georg Bliebsach, Yannick Joosten, Yannick Neumann, Tom Nilgen, Christos Pappas, Jan Rakow, Ralf Schneider, Stefan Schellenberg, Steffen Kruchen, Guido van Schewick, Fabian Cremer, Pascal Königs, Luca Wefers, Niklas Zentis, Stefan Weyers, Thomas Boldt, Dennis Karbowiak, Ralf Karbowiak, Lennart Köster, Eser Pekin, Simon Petri und Miguel Alonso.