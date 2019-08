Moderner Fünfkampf : Viermal Bronze für Neusser bei EM

Medaillenregen in Weiden: Mika Adam, Moritz Adam Anna Brauckmann, Lilly Ader, Sarah Dicks und Christoph Lemken (v.l.) vom Neusser SV bei der EM im „LaserRun“. Foto: NSV

Neuss LaserRun: Die Modernen Fünfkämpfer des Neusser SV kehren von der Europameisterschaft mit Medaillen im Gepäck zurück. Moritz Adam sticht dabei noch heraus.

Weiden in der Oberpfalz war in diesem Jahr Schauplatz der Europameisterschaft im „LaserRun“. Wer dabei an Science-Fiction oder Videospiele denkt, liegt mit seiner Einschätzung komplett daneben. Die dem Biathlon ähnelnde Sportart ist eine Kombination aus Schießen (mit Laserpistolen) und Laufen und ist Teil der olympischen Disziplin Moderner Fünfkampf. Damit rief sie auch die Neusser Mika Adam, Moritz Adam, Anna Brauckmann, Lilly Ader, Sarah Dicks und Christoph Lemken auf den Plan.

17 Nationen, darunter auch die Branchenführer aus Ungarn und England, sowie 340 Starter kämpften nach der Eröffnungszeremonie um die ersten Medaillen in den Mixed-Staffel-Wettbewerben. In der Altersklasse U13 konnten Moritz Adam und Lilly Ader, in der U15 Sarah Dicks und Mika Adam und in der U17 Christoph Lemken mit seiner bayrischen Partnerin Lara Tonak jeweils den dritten Platz erreichen. Anna Brauckmann verpasste in der U19 mit ihrem Partner Yannik Marchl, ebenfalls aus Bayern, das Podest nur knapp und wurde Vierte.

In den Einzelwettbewerben tat sich Moritz Adam besonders hervor. In dem starken Teilnehmerfeld erwischte Adam über 3x400-Meter einen guten Start und setzte sich von Anfang an in der Spitzengruppe fest. Am Schießstand souverän und beim Laufen in Topform kämpfte er sich im letzten Durchgang auf Rang drei vor und musste sich dabei lediglich zwei Briten geschlagen geben. Nicht ganz so gut lief es für Lilly Ader in der U13, die sich mit Platz 13 zufrieden geben musste.