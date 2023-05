Grand Prix in Seoul Larissa Eifler ficht sich beim Grand Prix auf Rang neun

Mehr als 200 Nachwuchsfechter- und -fechterinnen aus Frankreich, den Benelux-Staaten und Deutschland maßen sich bei der 45. Ausgabe des Dormagener Jugendpokals am Höhenberg. Für den TSV sicherte Delin Su in der Altersklasse U11den Sieg, Ayla Kayisi holte sich den Pokal bei den Damen, Meera Dittmann landete auf Platz zwei. In der U13 war das Podest fest in Dormageber Hand: Marla Scheibke wurde Erste, Luisa Rezi Zweite und Isabella Zhou teilte sich Rang drei mit Noée Ganse. Bei den Herren U13 kam Jannis Grohmann auf den zweiten Platz. In der U15 ging der Sieg an Leonard Weber, das Podest der Damen war komplett blau-weiß: Mia Weiland siegte vor Annika Lucas, Cisanne Herbon und Ruoshui Su. Auch bei der U17 glänzten die TSV-Damen: Marisa Kurzawa lag vor Polina Kohl und Mia Weiland an der Spitze. Bei den Herren schug Moritz Schenkel im Finale seinen Klubkollegen Tim von der Weppen