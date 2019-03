Rudern: Erster Test verläuft vielversprechend

Neuss Neusser Nachwuchsruderer überzeugen bei Kaderüberprüfung in Oberhausen.

Traditionsgemäß beginnt die Rudersaison mit einem Testwettkampf auf der Langstrecke über 6000 Meter – zumindest für diejenigen, die einem Kader des Deutschen oder Westdeutschen Ruderverbandes angehören. Während dieser den Top-Athleten am Wochenende in Leipzig noch bevorsteht, mussten die Nachwuchskräfte (A-Junioren, U 23) des Neusser Rudervereins bereits am Samstag auf dem Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen ’ran.