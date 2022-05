Dachverband entscheidet : Landesstützpunkt Schwimmen bleibt beim NSV in Neuss

Landesstützpunkt Schwimmen bleibt beim NSV in Neuss

Neuss Leistungssportkonzept sieht nur noch acht (vormals zwölf) Stützpunkte im Bereich Schwimmen vor. Tobias van Aggelen für die Jugend-Europameisterschaften nominiert.

(sit) Die Nachricht mag zunächst unspektakulär klingen: Die vom Neusser Schwimmverein und der TG Neuss getragene SG Neuss wurde am Stadtbad durch den Dachverband für weitere zwei Jahre als Leistungsstützpunkt NRW anerkannt. „Wenn man bedenkt“, fügt NSV-Vorsitzender Siggi Willecke indes einordnend hinzu, „dass das Stützpunktsystem in Nordrhein-Westfalen bis Ende letzten Jahres zwölf Landesleistungsstützpunkte hatte und jetzt das Leistungssportkonzept nur noch insgesamt acht Stützpunkte im Bereich Schwimmen vorsieht, ist das ein toller Erfolg für unseren mit hauptamtlichem Trainern sowie mehreren A- und B- Trainern exzellent aufgestellten Verein.“ Neben Neuss wurden noch Bochum, Bonn, Dortmund, Essen, Krefeld, Münster und Wuppertal als Stützpunkte anerkannt. Den Kooperationsvertrag mit dem Schwimmverband NRW unterzeichneten im Neusser Stadtbad der auch als Stützpunktleiter fungierende Siggi Willecke, Landestrainer Jürgen Verhölsdonk und Bundesstützpunktleiter Schwimmen Frank Lamodke. Willecke: „Aktuell sind Neuss zwölf Bundes- und Landeskader zugeordnet, die neben vielen Bezirkskadersportlern in insgesamt vier Leistungssportgruppen beim NSV täglich trainieren.“