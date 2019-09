Fußball : Holzheimer SG nimmt den Japaner Shunya Ando unter Vertrag

Holzheim Der 23-Jährige empfängt mit der HSG am Sonntag (15.30 Uhr) den ebenfalls noch sieglosen VfR Krefeld-Fischeln zum Kellerduell der Fußball-Landesliga.

Die Gelegenheit kam unverhofft, umso beherzter griff die Holzheimer SG zu. Am Freitag nahm Shunya Ando am Training des Landesligisten teil. Ursprünglich habe der Japaner, erklärt der bei den HSG-Fußballern für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Willi Kollenbroich, „einen Vertrag in Zyperns 2. Liga bekommen sollen.“ Das klappte indes nicht, so dass der 23-Jährige über den Sportlichen Leiter Ingo Zimmermann Kontakt zur HSG aufnahm. Und weil „Trainer und Spieler sofort begeistert waren“ (Kollenbroich), machte der Verein Nägel mit Köpfen, erledigte bei der Passstelle in Duisburg-Wedau gerade noch rechtzeitig vor dem Ende der Wechselfrist am Montag die nötigen Formalitäten. „Und seit Mittwoch ist er für uns spielberechtigt“, sagt Kollenbroich erleichert.

Erleichtert darum, weil der in der Oberliga für den VfB Speldorf (14 Einsätze in der Saison 2018/2019) und den VfR Fischeln (2016/17: 4) tätige Ando, Spitzname „Günter“, antrittsschnell, ballsicher und fähig sei, einen guten ersten Pass zu spielen, so Kollenbroich weiter: „Er hat alles, was wir in unserer Situation brauchen.“ Denn im Heimspiel am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) gegen den VfR Fischeln fallen nicht nur die Langzeitverletzten Fabio Dittrich (Verdacht auf Bandscheibenvorfall), Tom Nilgen und Marcus Buchen, sondern wohl auch wieder Kapitän „Calli“ Schneider aus. „Und so lange wir diese Verletzungen haben“, sei Shunya Ando, der sein Debüt ausgerechnet gegen einen seiner ehemaligen Klubs bestreitet, „für uns lebenswichtig“, sagt Kollenbroich.