Fußball : SC Kapellen verhaut Rather SV und Ex-Keeper

Volltreffer: Yannick Joosten (l.) war auch von Timm Esser nicht aufzuhalten. Der Stürmer brachte die Holzheimer SG kurz vor Schluss mit 2:1 in Führung. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Landesliga: Holzheimer SG schlägt Aufstiegskandidat TVD Velbert mit 3:1. Jüchen/Garzweiler holt Cronenberg vom Tabellenthron.

Was für ein unglaublicher Spieltag in der Landesliga für den Fußballkreis 5: Geradezu sensationell mutet der 3:2-Erfolg des VfL Jüchen/Garzweiler gegen den übermächtig scheinenden Spitzenreiter aus Cronenberg an.

SC Kapellen – Rather SV 8:1 (5:1). Mit dem Kantersieg schoss sich der SCK nach zuvor zwei erfolglosen Spielen in Folge den Frust von der Seele und verdarb seinem ehemaligen Keeper Christopher Möllering die Rückkehr ins Erftstadion. Nils Mäker hatte mit seinem Doppelpack (9./11.) für die Initialzündung gesorgt. Noch vor dem Seitenwechsel erhöhten Alexander Hauptmann mit seinen Saisontoren Nummer zehn und elf sowie Can Yücel auf 5:0. Mit dem Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Jan Hülsemann markierte Soufian Yasir das 1:5. Für die Wende war es da allerdings längst schon zu spät. In der zweiten Hälfte sorgten Marco Czempik mit zwei Toren und Maik Ferber für den 8:1-Endstand. Und weil Cronenberg sensationell in Jüchen verlor, eroberten die Hausherren sogar Platz eins zurück. Das nahm der Sportliche Leiter Jörg Ferber ausgesprochen nüchtern zur Kenntnis: „Das war unser Spieltag, klar. Wichtig ist, dass wir ein Zeichen gesetzt haben. Aber Rath war heute auch extrem schwach.“ Am Dienstag kommt die U23 von Borussia Mönchengladbach zum Testspiel ins Erftstadion. Anstoß ist um 19 Uhr.

Info Alex Hauptmann schließt zu Maurice Girke auf Torjäger aus dem Rhein-Kreis Mit seinen beiden Treffern gegen Rath schloss Alexander Hauptmann (Kapellen) in der Torjägerliste der Landesliga zu Maurice Girke (Holzheim) auf. Platz eins Vorne liegt Ercan Aydogmus (Cronenberg) mit jetzt 13 Toren. Er traf in Jüchen.

Holzheimer SG – TVD Velbert 3:1 (1:0). Gar nicht so überraschend fand Holzheims Coach Guido van Schewick den Coup gegen den Aufstiegsaspiranten. „Nach vorne hatten wir ja immer Qualität. Und wenn wir dann wie heute auch hinten weniger Fehler machen, sind wir immer in der Lage, auch sehr gute Mannschaften zu schlagen.“ Trotzdem: Als Youssef El Boudihi (77.) für die Gäste nach Eser Pekins Führungstor in der 28. Minute zum Ausgleich traf, schwante dem Coach Böses: „Da habe ich schon gedacht, jetzt wird es eng für uns.“ Doch diesmal blieb der Neuling stabil. Nach einem von Maurice Girke hereingebrachten Eckball nickte sein Sturmpartner Yannick Joosten zum 2:1 ein (84.), vier Minuten später machte Kapitän Pascal Schneider mit dem 3:1 alles klar. Für die natürlich weiter in akuter Abstiegsgefahr steckende HSG war es erst der dritte Saisonsieg – zwei Spiele hintereinander zu gewinnen, ist ihr bislang noch nicht gelungen. Am Sonntag geht’s zum ASV Süchteln.

VfL Jüchen/Garzweiler – Cronenberger SC 3:2 (1:0). Seit dem zweiten Spieltag hatte der Tabellenführer kein Match mehr verloren, hatte zuletzt siebenmal in Folge gewonnen. Doch an der Stadionstraße erlebte der gestürzte Tabellenführer sein Waterloo: Beim Debüt des erst 19-jährigen Bela Kutsojannisa, dem Trainer Michele Fasanelli ein „Bombenspiel auf der 10“ bescheinigte, sorgten die als Schlusslicht angetretenen Gastgeber gegen den optisch überlegenen Primus immer wieder für Entlastung. „Nach hinten haben wir taktisch klug gearbeitet und vorne konnten wir endlich mal treffen“, fasste Fasanelli die Partie zusammen. Sven Raddatz hatte den VfL per feinem Volleyschuss unter die Latte in Front gebracht (18.), Kosta Jamarishvili auf 2:0 (63.) erhöht. An der Berechtigung des von Sercan Er verwandelten Elfmeters zum 1:2 (68.) hatte Jüchens Trainer große Zweifel. „Das war nie und nimmer einer.“ Das Kellerkind brach indes nicht ein, wiederum Jamarishvili konterte mit dem Treffer zum 3:1 (78.). In der Nachspielzeit zeigte der Unparteiische Bektas Bicici erneut auf den Elfmeterpunkt. Fasanelli: „Eine 50:50-Entscheifung, den kannst du geben.“ Ercan Aydogmus verwandelte sicher, richtete damit aber keinen Schaden mehr an. „Unser Sieg war verdient“, schloss Fasanelli: „Cronenberg hatte sicher mehr vom Spiel, aber außer langen Bällen in die Spitze ist denen nicht viel eingefallen.“