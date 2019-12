Fußball : Holzheim meldet sich eindrucksvoll zurück

Rhein-Kreis Der SC Kapellen startet mit einem 2:1-Erfolg beim ASV Süchteln in die Rückrunde der Fußball-Landesliga.

ASV Süchteln – SC Kapellen 1:2 (0:1). Die mit einer Serie von vier ungeschlagenen Spielen in Folge ins Match gegangenen Gäste zeigten früh, dass sie in der Rückrunde verlorenen Boden gutmachen wollen. In der neunten Minute sorgte Stephan Wanneck auf Vorarbeit von Marc Paul für den Führungstreffer. Noch vor dem Seitenwechsel wurde der Assistgeber zum Torschützen. Diesmal legte Dennis Schreuers für Marc Paul auf (33.). „Wir haben aber versäumt, mit dem 3:0 alles klar zu machen“, bemängelte der Sportliche Leiter Jörg Ferber, „die Chancen dazu war da.“ Alexander Hauptmann hätte nachlegen können, auch Wanneck und Paul waren nah dran. Am Ziel war Trainer Oliver Seibert mit seinen Schützlingen darum trotz „ganz souveräner erster Hälfte“ (Ferber) noch längst nicht. Der ehemalige Jüchener Metin Türkay brachte die Hausherren auf 1:2 heran (71.) und machte die Angelegenheit noch mal spannend. Ferber fühlte sich prompt ans vergangene Jahr erinnert. „Auch da haben wir in Süchteln mit 2:0 geführt und am Ende 2:2 gespielt.“ Der eingewechselte Marcel Kalski hatte die endgültige Entscheidung auf dem Fuß, traf aber ebenfalls nicht. „Unser Sieg war auf jeden Fall verdient“, wollte Ferber festgehalten wissen, räumte aber ein. „Mit Pech verschenkst du den Sieg noch.“ Das geschah (diesmal) nicht, was den Sportlichen Leiter zu diesem versöhnlichen Fazit veranlasste: „Manchmal muss man auch mit so einem Spiel zufrieden sein.“ Seine letzte Meisterschaftspartie vor der Winterpause trägt der SCK bereits am Mittwoch (20 Uhr) aus. Ins Jupp-Breuer-Stadion kommt dann der 1. FC Mönchenggladbach.

Holzheimer SG – VfL Rhede 4:1 (2:0). Vor Glück schier aus dem Häuschen war HSG-Trainer Stefan Schellenberg nach dem so ersehnten Heimsieg: „Ich bis unheimlich stolz auf die Jungs! Der Knoten ist endlich geplatzt – und das werden wir entsprechend feiern!“ Im Gegensatz zu vielen vorangegangenen Partien ging Holzheim in Führung: Per Kopf traf Alexander Nuss früh zum 1:0 (7.). Oliver Esser ließ diesem befreienden Treffer in der 19. Minute mit einem satten Rechtsschuss das 2:0 folgen. In der Folge pressten die Gastgeber erfolgreich, hätten mit Alexander Nuss und Leon Borkowski schon alles klar machen können. Aber auf der anderen Seite bewahrte Keeper Tobias Schriddels sein Team mit einer herausragenden Parade auch vor dem Anschlusstreffer. Der fiel erst in der zweiten Hälfte, brachte die HSG aber nicht mehr aus dem Gleichgewicht. „Wir haben Ruhe bewahrt“, lobte Schellenberg das aktive Personal. Und dann stachen die Einwechselspieler: Timo Arvanitidis scheiterte noch am Aluminium, legte dann aber Nuss das 3:1 auf (88.). Steven Dylas Tor zum 4:1 ließ alle Dämme brechen. „Wir werden jetzt sicherlich das ein oder andere Bierchen trinken“, kündigte Schellenberg nach der dritten Partie ohne Niederlage an, versprach indes: „Ab Dienstag konzentrieren wir uns auf das Spiel am Sonntag in Meerbusch. Da wollen wir jetzt unbedingt nachlegen.“