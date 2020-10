Tennis : Blut abzapfen für eine bessere Fitness

Trainingswissenschaftler Volker Groß (l.) und ein Kollege machten mit Tennistalenten vom TC BW Neuss im Jahnstadion einen Laktatstufentest. Foto: BW Neuss

Neuss Der TC BW Neuss will seinen Tennistalenten ein möglichst breit gefächertes Angebot machen. Mit Hilfe von Trainingswissenschaftler Volker Groß absolvierten sie jetzt erstmals einen sogenannten Laktatstufentest.

Von David Beineke

Zum Glück sind es von der Anlage des TC BW Neuss hinüber ins Jahnstadion nur ein paar Schritte. Denn die zwölf Nachwuchstennisspieler, die sich auf den Weg zu der benachbarten Sportstätte machten, mussten mit ihren Kräften haushalten. Schließlich war die erste professionelle Leistungsdiagnostik, die die Blau-Weißen für ihre leistungsorientierten Talente anboten, ziemlich anstrengend. Auch wenn die Temperaturen schon herbstlich waren, gerieten die jungen Tenniscracks allesamt mächtig ins Schwitzen.

„Wir haben gerade im Jugendbereich einige Dinge angestoßen. Wir wollen professioneller werden und sehen ein solches Angebot als Zusatzservice für unsere Talente“, sagt Lutz Steinhöfel, 2. Vorsitzender des TC BW Neuss. „Langfristig haben wir ja das Ziel, mal wieder Jugendliche aus dem eigenen Nachwuchs an die Bundesliga heranzuführen.“ Da war es ein willkommener Zufall, dass sich anlässlich der Tannenhof Resort German Men’s Series, deren Austragung der Deutsche Tennis-Bund in der Hochphase der Corona-Krise teilweise auch nach Neuss vergeben hatte, ein gewisser Volker Groß auf den Weg von Dülken zur BW-Anlage gemacht hatte. Weil Steinhöfel den Trainingswissenschaftler vom Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr noch von dessen Lehrtätigkeit an der Sporthochschule in Köln kannte, kamen die beiden ins Gespräch. Und dabei kam heraus, dass der 66-Jährige zwar seine Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit etlichen deutschen Topsportlern der vergangenen Jahrzehnte und der wissenschaftlichen Begleitung von vielen Olympischen Spielen noch als freier Mitarbeiter am Olympiastützpunkt einbringt, er aber inzwischen offiziell im Ruhestand ist.

Info Übersäuerung führt zum Leistungsabbruch Laktat entsteht bei Muskelarbeit. Sportler in einem besseren Trainingszustand haben im Vergleich bei derselben Intensität weniger Laktat im Blut, weil ihr Stoffwechsel die Energie länger unter Verwendung von Sauerstoff (aerob) produzieren kann. Steigende Laktatwerte im Blut sind ein Zeichen für eine Übersäuerung im Muskel, was zum Abbruch der Belastung führen kann.

Allerdings verschwendet Groß keinen Gedanken daran, sich auf komplett aufs Altenteil zurückzuziehen. Deswegen begann er schon zeitig, sich in seiner Heimatregion ein sportliches Betätigungsfeld für die Zeit nach dem beruflichen Abschied zu suchen. Zunächst bot er über den Kreissportbund Viersen den dortigen Vereinen an, sie ehrenamtlich in Sachen Trainingssteuerung zu unterstützen, anschließend kooperierte er dann auch noch mit dem Stadtsportbund Mönchengladbach. Inzwischen hat er sich auch eine eigene Internetpräsenz aufgebaut, um seine Kompetenz mehr oder weniger zum Selbstkostenpreis für Vereine am linken Niederrhein anzubieten. „Ich möchte einfach im Geschehen bleiben und habe Spaß daran“, erklärt Groß seine Beweggründe. Er ist überzeugt, dass auch Vereine jenseits der großen Profiklubs von einem gezielteren Training profitieren können „Leistungsdiagnostik in Sachen Ausdauer, Schnelligkeit und Kraft sind heutzutage Standard. Wenn das angeboten wird, steigt die Chance, Talente länger in ihren Vereinen zu halten.“

Beim Laktatstufentest im Jahnstadion mussten die Tennistalente mit jeder höheren Stufe schneller laufen. Foto: BW Neuss

Im Neusser Jahnstadion rückte Groß an, um die Tennistalente zusammen mit einem Kollegen vom Olympiastützpunkt Rhein-Ruhr einem Laktatstufentest zu unterziehen. Dabei wird die Belastung kontinuierlich gesteigert und nach jeder Stufe die Herzfrequenzen notiert und Blut abgenommen, um die Menge des Stoffwechselprodukts Laktat bestimmen zu können. Somit kann bei der Auswertung das Laktat in Relation zum Herzschlag gesetzt werden. Die daraus abgeleiteten Trainingsempfehlungen haben, vereinfacht gesagt, das Ziel, dass künftig bei gleicher Leistung weniger Laktat als zuvor produziert wird. Der Sportler kann somit länger Leistung erbringen, ohne zu ermüden.