Leichtathletik Läuferin der TG Neuss mischt bei 48-Stunden-WM ganz vorne mit

Dennoch kam die Neusserin gut voran. Nach 24 Stunden standen 200 Runden (209 Kilometer) zu Buche, beim Zieleinlauf nach 48 Stunden waren es dann 351 Runden (368,509 Kilometer). Damit schraubte Durry ihre Leistung aus dem Vorjahr (313,200 Kilometer) deutlich nach oben und schaffte in der ewigen deutschen Bestenliste den Sprung vom neunten auf den zweiten Rang. In der Gesamtwertung aller männlichen und weiblichen Teilnehmer belegte die Neusserin unter den 118 Finishern den zehnten Platz und in der Damenwertung wurde sie starke Vierte, was sie in der W45 eben zur Vizeweltmeisterin machte. Zusammen mit den 276,01 Kilometern von Marika Heinlein gab es den weiteren Treppchenplatz in der Teamwertung.