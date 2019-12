Eishockey : Kuscheltiere und Eishockey beim NEV

Neuss Am Freitag geht’s gegen Ratingen, am Samstag würzt der „Teddy Bear Toss“ das Match gegen Herford.

Der Neusser EV steht in der Eishockey-Regionalliga vor einem ganz besonderen Wochenende: Am Freitag (20 Uhr) steigt auf heimischem Eis in der Südparkhalle der dritte Saisonvergleich mit den Ratinger Ice Aliens, am Abend darauf (18 Uhr) würzt der beliebte „Teddy Bear Toss“ das Gastspiel des Liga-Meisters Herforder EV in Neuss.