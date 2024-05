Leichtathletik Kugelstoßer aus Dormagen meldet sich stark zurück

Derweil dürfen sich auch einige Nachwuchs-Leichtathletinnen und -athleten des TSV große Hoffnung auf die Teilnahme an der Team-DM machen. Die männliche Jugend U16 der LAV Bayer Uerdingen/Dormagen erreichte beim Qualifikations-Wettkampf in Krefeld 10.464 Punkte. Auch die weibliche Jugend U16 verschaffte sich gemeinsam mit den Uerdinger Kolleginnen mit 9899 Punkten eine hervorragende Ausgangsposition für die DM-Teilnahme am 21. September in Lage. Bei den Jungs beeindruckte erneut Sydney von Zons, der über die 800 Meter in einer persönlichen Bestzeit von 2:13,49 Minuten siegte.