Ringen : Germania Krefeld sagt Kampf gegen KSK Konkordia Neuss ab

Neuss Schlusslicht der Oberliga Play-off-Runde passt krankheits- und verletzungsbedingt.

(sit) Zwar stehen in der Play-off-Runde der Oberliga Rheinland offiziell noch drei Kampftage aus, doch Platz eins und damit die Teilnahme am Aufstiegsfinale am 21. Dezember in Bonn ist dem KSK Konkordia Neuss jetzt auch rechnerisch nicht mehr zu nehmen. Denn das ohnehin abgeschlagene Schlusslicht KSV Germania Krefeld (0:18 Punkte) hat das für Samstag angesetzte Duell mit dem übermächtigen Spitzenreiter abgesagt. „Gründe sind Krankheiten und Verletzungen“, hat KSK-Ehrenvorsitzender Hermann J. Kahlenberg erfahren.