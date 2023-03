Kampfsport KSK-Ringer Samuel Bellscheidt für die EM in Zagreb nominiert

Das Team des in Deutschland für den griechisch-römischen Bereich zuständigen Bundestrainers Michael Carl für die Europameisterschaften der Männer im kroatischen Zagreb vom 17. bis 23. April steht. Mit dabei ist in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm der mit dem KSK Konkordia Neuss in der vergangenen Saison in die Bundesliga zurückgekehrte Samuel Bellscheidt. Dass der 21-Jährige in Form ist, stellte er gerade erst beim traditionell gut besetzten Ringerturnier „Thor Masters“ in der dänischen Hafenstadt Nykøbing Falster mit Platz drei unter Beweis. Im Pool zog er zum Auftakt zwar gegen Maximilian Schwabe (KSV Pausa) den Kürzeren, bezwang danach aber Ihor Bychov (Ukraine), Alexander Gustavsson (Schweden) und Sebastian Aak (Norwegen). Nach der Niederlage gegen den Serben Viktor Nemes, der sich kurz darauf im Duell mit Antonio Kamenjasevic (Kroatien) den Turniersieg holte, behielt er im kleinen Finale schließlich gegen Lokalmatador Oliver Krüger die Oberhand.