Ringer-Bundesliga KSK Konkordia Neuss ringt trotz großer Trauer

Da liegen die Neusser auf einem guten Weg. In den beiden ersten Kämpfen machten sie für positive Werbung für sich, indem sie den TuS Adelhausen (am grünen Tisch) und den Westrivalen KSV Witten schlugen. Damit liegen sie in der Westgruppe auf Platz zwei hinter Heilbronn und könnten am Wochenende je nach Abscheiden der Konkurrenz sogar die Tabellenführung erobern. Los geht’s für den KSK am Samstag mit der rund 450 Kilometer langen Auswärtsfahrt zum ASV Urloffen. „Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen, wollen dort aber unbedingt gewinnen“, betont Fatih Cinar. Wie es aussieht, kann er nahezu denselben Kader aufbieten wie beim jüngsten Erfolg gegen Witten. Der Moldawier Vasile Diacon (Freistil) ist am Freitag angereist und auch ihn hat die Nachricht vom Tod Kahlenbergs betroffen gemacht. „Die Jungs von außerhalb kannten Hermann, waren aber natürlich nicht so eng mit ihm wie wir Neusser. Dennoch merken sie, wie uns sein Tod mitnimmt und fühlen mit uns“, erklärt Cinar.