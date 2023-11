Ringer-Bundesliga KSK Konkordia Neuss steht tatsächlich in der Endrunde

Wenngleich er natürlich sofort angemerkt hätte, „weißt du, was uns das wieder kostet“, der am 11. Oktober verstorbene Ehrenvorsitzende Hermann J. Kahlenberg wäre am Samstagabend ganz sicher stolz gewesen auf seine Ringer. Denn dass der KSK Konkordia Neuss mit dem Heimsieg über den ASV Urloffen den Einzug in die Play-offs um die nationale Meisterschaft geschafft hat – und das sogar drei Kampftage vor Schluss der Bundesliga West –, ist schlicht und ergreifend eine Sensation. Auch in diesem Duell bestand bei den Gastgebern in Ivan Seibel, Ayub Musaev, den Brüdern Samuel und Aaron Bellscheidt sowie Deni Nakaev genau die Hälfte der Mannschaft aus selbst ausgebildeten Ringern. Davon verließen vier die Matte als Sieger und der erst 15-Jährige Seibel durfte sich mit einigem Recht ebenfalls als Gewinner fühlen. Mehr Neuss geht fast nicht mehr und dürfte in der Quirinusstadt ruhig ein wenig mehr gefeiert werden ... -sit