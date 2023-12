Ringer-Bundesliga KSK Konkordia Neuss schnauft einfach mal durch

So ganz an Schmitz Backes vorbei ist auch der KSK nicht – und von der Spitze in Deutschland trennt den Aufsteiger noch einiges. Beim neuen Tabellenführer KSV Köllerbach traten die Neusser zwar nicht in Bestformation an, doch Cinar räumte ehrlich ein. „Auch mit Ayub Musaev in der Klasse bis 71 Kilogramm und mit Mairbek Salimov, der in 66 Kilogramm für den von einer Magen-Darm-Infektionen geschwächten Calvin Stiller hätten ringen können, hätten wir hier verloren.“ Immerhin noch zweistellig machten es mit ihren Punkten Samuel Bellscheidt, der in der Gewichtsklasse bis 80 Kilogramm den Jugendlichen Igor Makuch noch vor dem Pausen-Break nach drei Minuten technisch überlegen mit 15:0 schlug und sein Bruder Aaron Bellscheidt (75 kg), der mit seinem 12:3-Sieg über den erfahrenen Marc-Antonio von Tugginger ebenso drei Zähler aufs Mannschaftskonto der Gäste brachte wie Vasile Diacon (75 kg) mit seinem 11:0-Erfolg über den schon 43-jährigen Andriy Shyyka.