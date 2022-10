Ringen : KSK lässt Merken nach der Pause keine Chance

Ayub Musaev holte in Merken vier Punkte für den KSK Konkordia Neuss. Bei der Ü23-WM in Spanien startet der 20-Jährige für Belgien. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Nach einem 0:10-Rückstand gewinnen die Zweitliga-Ringer aus Neuss in Düren sechs Kämpfe in Folge und machen damit 21:10-Sieg perfekt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Der unter anderem im Autohandel und in der Kfz-Aufbereitung tätige Fatih Cinar ist daran gewöhnt, die Vorzüge seines Produkts ins rechte Licht zu rücken. Und darum gelingt es dem Sportlichen Leiter des KSK Konkordia Neuss auch spielend, die temporären Defizite des Ringer-Zweitligisten im Leicht- und Schwergewicht mit einem viel besser klingenden Slogan zu versehen. „Wir sind die Aufholer!“

Eine weitere Kostprobe ihres aus der Not geborenen Könnens lieferten die Jungs von der Furth im Duell mit dem RC CWS Düren-Merken ab: Den 4:10-Rückstand zur Pause verwandelten sie im zweiten Abschnitt mit 17:0-Punkten in einen noch deutlichen 21:10-Auswärtserfolg. Dass der angesichts einer 19:10-Führung diesmal schon vor dem zehnten und letzten Kampf feststand, war auch einer schlauen Umstellung zu verdanken: Calvin Stiller rückte für den weiterhin in der Türkei festsitzenden Furkan Yildiz runter ins Leichtgewicht, wo er Arthur Eisenkrein mit 1:3 unterlag. Statt seiner holte sich der eh chancenlose Jugendliche Alexander Müller in der Gewichtsklasse bis 61 Kilogramm in fünf Sekunden die Schulterniederlage gegen Zurab Matcharashvili ab. Damit gerieten die Gäste nicht gleich mit 0:8 ins Hintertreffen, sondern nur mit 0:5.

Comeback in Merken: Max Schwindt (l.) mit Oleg Dubov auf der Trainerbank des KSK Konkordia Neuss. Foto: KSK

Info RC Düren-Merken - KSK Konkordia Neuss 10:21 57 kg (F) Arthur Eisenkrein - Calvin Stiller 1:0 (3:1) - Stand: 1:0 130 kg (GR) Erik Szilvassy - Julian Lejkin 3:0 (10:0) - Stand: 4:0 61 kg (GR) Zurab Matcharashvili - Alexander Müller 4:0 (Schultersieg) - Stand: 8:0 98 kg (F) Abusupian Magomedov - Jackson Vaillant Cantero 2:0 (7:1) - Stand: 10:0 66 kg (F) Purya Jasmali Esmaeili-Kandi - Ayub Musaev 0:4 - Stand: 10:4 86 kg (GR) Nick Jacobs - Deni Nakaev 0:4 (0:16) - Stand: 10:8 71 kg (GR) Süleyman Mustafayev - Aaron Bellscheidt 0:4 (0:17) - Stand 10:12 80 kg (F) Oktay Hasan - Magomedmurad Gadzhiev 0:4 (0:15) - Stand: 10:16 75 kg (F) Aimar Andruse - Vasile Diacon 0:3 (0:8) - Stand: 10:19 75 kg (GR) Melvin Pelzer - Samuel Bellscheidt 0:2 (0:7) - Stand: 10:21 Außerdem AC Heusweiler - ASV Hüttigweiler 16:3, RV Lübtheen - KV Riegelsberg 24:6 Tabelle 1. AC Heusweiler 4, 73:32, 8:0; 2. KSK Konkordia Neuss 4, 65:48, 6:2; 3. RV Lübtheen 3, 77:20, 4:2; 4. RC CWS Düren-Merken 3, 46:35, 4:2; 5. ASV Hüttigweiler 3, 31:42, 2:4; 6. TV Essen-Dellwig 3, 16:88, 0:6, 7. KV Riegelsberg 4, 33:76, 0:8

Weil sich auch die Niederlagen von Julian Lejkin (bis 130 kg) gegen den zwar leichteren, aber international erprobten Ungarn Erik Szilvassy, sowie von Jackson Vaillant Cantero (98 kg), dem mit seinen 48 Jahren gegen Abusupian Magomedov irgenwann die Puste ausging, in Grenzen hielten, vermochte Ayub Musaev den Rückstand noch vor der Pause mit seinem erst 15 Sekunden vor Schluss eingebrachten technisch überlegenen Punktsieg über Purya Jasmali Esmaeili-Kandi auf ein fast schon moderates 4:10 zu verkürzen. „Danach wusste Merken gar nicht mehr, wo der Hammer hängt“, stellte Cinar grinsend fest.

Die zweite Hälfte eröffnete nämlich U20-Weltmeister Deni Nakaev in gerade einmal 3:28 Minuten mit einer 16:0-Gala gegen Nick Jacobs. Mit einem weiteren technisch überlegenen Punktsieg in 17 Sekunden über den jungen Süleyman Mustafayev (Baujahr 2004) brachte Aaron Bellscheidt die Gäste erstmals in Führung (12:10). Die baute Magomedmurad Gadzhiev im Anschluss auf 16:10 aus. Dass der seit 2014 für Polen ringende Weltmeister aus der russischen Republik Dagestan im Nordkaukasus seinen mit vier Punkten belohnten 15:0-Sieg über Oktay Hasan erst eine Sekunde vor der Schlusssirene perfekt machte, kommentierte Cinar euphorisch: „Der Typ ist eine Maschine!“

Im vorletzten Kampf bot sich Vasile Diacon damit gegen Aimar Andruse schon die Chance, den dritten Saisonsieg des KSK unter Dach und Fach zu bringen. Und der Moldawier lieferte, sein 8:0-Erfolg bescherte den Gästen die im Gesamtergebnis nicht mehr aufzuholende 19:10-Führung. Trotzdem packte Samuel Bellscheidt mit seinem ungefährdeten 7:0-Sieg über Melvin Pelzer die Punkte zum 21:10-Endstand obendrauf.

Die starke Leistung der Gäste in der Mehrzweckhalle Merken führte Cinar auch zurück auf das Comeback des in Neuss hochgeschätzten Max Schwindt auf der Trainerbank: „Die Jungs haben zu ihm eine ganz enge Bindung – und das merkt man auch bei den Kämpfen. Ich habe mich zurückgehalten, war zum ersten Mal komplett in Zivil. Er hat das gemeinam mit Oleg Dubov super gemacht. Max ist einfach 1A!“