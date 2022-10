Ringen : KSK krönt großen Kampfabend mit Heimsieg

Ein spektakulärer Auftritt: Der Italiener Simone Piroddu hatten im Duell mit Alexander Ginc vom RV Lübtheen alles im Griff und bescherte dem KSK mit seinem 13:1-Sieg drei Punkte fürs Mannschaftsergebnis. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Im Topduell der Zweiten Ringer-Bundesliga Nord schlägt der KSK Konkordia Neuss den starken RV Lübtheen überraschend deutlich mit 19:8.

Wer wissen will, wie ein absolut perfekter (Sport-) Abend aussieht, brauchte am Samstag nach dem am Ende überraschend deutlichen 19:8-Heimsieg des Ringer-Zweitligisten KSK Konkordia Neuss über den RV Lübtheen in der endlich mal wieder mit mehr als 200 Zuschauern besetzten Stadionhalle nur in die Gesichter der Gastgeber zu blicken. „Das war der beste Kampf seit langem“, stellte der im Verein kommissarisch für die Verwaltung der Finanzen zuständige Ehrenvorsitzende Hermann J. Kahlenberg tief zufrieden fest. Und der Sportliche Leiter Fatih Cinar ergänzte mit einem breiten Grinsen: „Heute ist es super gelaufen. Wir haben alles richtig gemacht.“

Mit einem kritischen Blick auf das mächtige Defizit im Leichtgewicht begann der KSK in der Gewichtsklasse bis 57 Kilogramm mit Calvin Stiller. Der ist zwar von Haus aus ein Griechisch-Römisch-Mann, war jedoch auch im ungewohnten freien Stil stark genug, um Henry Lamitschka (Jahrgang 2007) zwei wertvolle Punkte fürs Mannschaftsergebnis abzunehmen. Und weil der erst am Freitagabend aus Sardinien eingeflogene U20-Europameister Simone Piroddu nicht nur einem Stilartwechsel zugestimmt, sondern auch kräftig „Gewicht gemacht“ hatte, um in der Klasse bis 61 Kilogramm antreten zu können, durften sich die Hausherren nach seinem 13:1-Erfolg über Alexander Ginc über drei weitere Zähler freuen. Anstatt 0:7 wie bei der Niederlage in Heusweiler lautete das Ergebnis damit auf einmal 5:0.

Info KSK Konkordia Neuss – RV Lübtheen 19:8 57 kg (F) Calvin Stiller - Henry Lamitschka (2:0) 5:0. Stand: 2:0 130 kg (GR) Julian Lejkin - Artur Omarov (0:1) 1:1. Stand: 2:1 61 kg (GR) Simone Piroddu Simone - Alexander Ginc (3:0) 13:1. Stand: 5:1 98 kg (F) Cinar Fatih - Zbigniew Mateusz Baranowski (0:4) 2:18. Stand: 5:5 66 kg (F) Ayub Musaev - Movlet Makhmatov (2:0) 10:4. Stand: 7:5 86 kg (GR) Deni Nakaev - Turpal Bisultanov (0:3) 0:11. Stand 7:8

71 kg (GR) Aaron Bellscheidt - Andrej Ginc (1:0) 9:9. Stand: 8:8 80 kg (F) Magomedmurad Gadzhiev - Lennard Wickel (4:0) 16:0. Stand:12:8

75 kg (F) Vasile Diacon - Krzystof Bienkowski (3:0) 11:1. Stand: 15:8

75 kg (GR) Samuel Bellscheidt - Justin Schimpf (4:0) 0:0. Stand: 19:8 Außerdem KV Riegelsberg - TV Essen-Dellwig 20:15, ASV Hüttigweiler - RC CWS Düren-Merken 16:16, RC CWS Düren-Merken - RV Lübtheen 17:16

Und es kam sogar noch besser: Der für den angeschlagenen und ohnehin chancenlosen Jackson Vaillant Cantero eingesprungene Cinar gab in 98 Kilogramm beim 2:18 gegen den EM-Dritten Zbigniew Baranowski zwar erwartungsgemäß vier Punkte ab, sorgte mit seinem stolze 3:42 Minuten dauernden Auftritt aber für gute Stimmung auf der Tribüne.

Nach Julian Lejkins erfreulich knapper Niederlage im Schwergewicht (130 kg) gegen Artur Omarov, 2020 immerhin EM-Fünfter (97 kg), bescherte Ayub Musaev (66 kg) den Konkorden mit seinem 10:4-Erfolg (nach 0:4-Rückstand) über Movlet Makhmatov sogar die 7:5-Führung. Eine Premiere, denn in den vorangegangenen Kämpfen hatten die Neusser zur Pause stets deutlich zurückgelegen. Die zweite Hälfte des so herausragenden Abends geriet dann zum Triumphzug für den KSK: U20-Weltmeister Deni Nakaev (86 kg) lieferte dem für Dänemark startenden Kasachen Turpal Bisultanov, mit seinen erst 21 Jahren schon amtierender Europameister und Vize-Weltmeister, beim 0:11 (0:9 nach drei Minuten) einen großen Kampf. Danach lagen die Gäste aus der Lindenstadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim wieder mit 8:7 vorne. Ihr letztes Erfolgserlebnis in diesem packenden Duell. Aaron Bellscheidt (71 kg) brachte die Halle mit seinem nicht unbedingt eingeplanten Sieg über den EM-Achter von 2021, Andrej Ginc, endgültig zum Kochen, machte dabei nach der Pause den frühen 0:5-Rückstand wett und gewann schließlich aufgrund der höheren Einzelwertung.

Der Rest war Formsache: Magomedmurad Gadzhiev benötigte für seinen technisch überlegenen Punktsieg über Lennard Wickel (16:0) dreieinhalb Minuten und Vasile Diacon machten mit seinem 11:1-Erfolg über Krzystof Bienkowski zur 15:8-Führung schon vor dem letzten Kampf alles klar. Daraufhin verzichteten die Gäste, das wegen seines Starts bei der U23-WM am Dienstag in Spanien auf einen späteren Termin verschobene Duell von Samuel Bellscheidt mit Justin Schimpf nachholen zu lassen.