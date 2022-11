2. Ringer-Bundesliga : KSK will die Halle zum Kochen bringen

Mehr davon: Seine Siege im Trikot des KSK Koncordia Neuss pflegt der Italiener Simone Piroddu mit spektakulären Turneinlagen zu feiern. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Den Gipfelkampf der Zweiten Bundesliga Nord am Samstag in der Stadionhalle gegen den punktgleichen Spitzenreiter AC Heusweiler würden die Neusser Ringer gerne zu einem Top-Event machen. Die 500-Zuschauer-Marke soll fallen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Sitterle

Vor dem Top-Kampf der 2. Ringer-Bundesliga Nord am Samstagabend (19.30 Uhr) in der Stadionhalle zwischen Gastgeber KSK Konkordia Neuss und dem AC Heusweiler gibt der ohnehin nicht gerade kleinlaute Fatih Cinar jegliche Zurückhaltung auf. „Ich verspreche, das wird ein Mörder-Event! Nicht nur für Neuss, sondern für ganz NRW! Es wird richtig krachen!“

Die Euphorie des Sportlichen Leiters ist verständlich, könnte sich in diesem Duell doch schon das Titelrennen entscheiden. Für Cinar steht fest: „Wenn wir das Ding gewinnen – und ich sage klipp und klar, das werden wir –, erreicht uns keiner mehr.“ Zwar kehrt auch der Zweitliga-Vizemeister ins deutsche Oberhaus zurück, doch damit will sich der gemeinsam mit Ralf Bellscheidt für die Kaderzusammenstellung zuständige Tausendsassa nicht zufrieden geben. „Das hatten wir schon in der Oberliga. Es ist ein anderes Gefühl, als Meister aufzusteigen.“

Info So könnte Heusweiler am Samstag in Neuss ringen 57 kg (GR) Louis Hoffmann Jahrgang 2007, 13. Deutsche B-Jugendmeisterschaften 2021 61 kg (F) Nico Altmeyer Jahrgang 2006, 10. Deutsche A-Jugendmeisterschaften 2022 in 55 kg 66 kg (GR) Alexandru Trandafir Rumänischer Meister, 7. U23-WM 2021 in 63 kg 71 kg (F) Nico Zarcone 3. Deutsche Meisterschaften 2017 in 61 kg 75 kg (GR) Stoyan Kubatov 15. für Bulgarien bei Europameisterschaften 2021 in 77 kg 75 kg (F) Zielimkhan Tohuzov 12. für die Ukraine bei Weltmeisterschaften 2022 in 74 kg 80 kg (GR) Ruhullah Gürler Stand mit dem ASV Mainz 2022 im DM-Finale gegen den SV Wacker Burghausen 86 kg (F) Rahmatullah Moradi Der 2015 nach Deutschland geflohene Afghane ist ein echter Punktegarant für den Spitzenreiter 98 kg (GR) Sebastian Janowski Mischt seit Jahren in der nationalen Spitze mit und bereitet mit seiner Körpergröße vielen Kontrahenten Probleme 130 kg (F) Gennadij Cudinovic 8. für Deutschland bei den Olympischen Spielen 2021 (Tokio) in 125 kg

Um dem Showdown an der Jahnstraße den würdigen Rahmen zu geben, legen sich die Gastgeber schon im Vorfeld mächtig ins Zeug. Cinar: „Das Equipment, etwa Ton und Lichttechnik, ist da. Wir werden die Halle beim Einmarsch der Mannschaften mit unseren Nachwuchsringern an der Hand komplett abdunkeln. Der Aufbau beginnt am Samstag schon um 12 Uhr am Mittag.“ Auch das (öffentliche) Wiegen direkt an der Matte um 18.45 Uhr ist ein Programmpunkt. „Es wird voll“, prophezeit Cinar. Er geht davon aus, „dass wir die Marke von 500 Zuschauern knacken. Unsere Jungs haben ihre Familien dabei, alleine von mir kommen 70 Leute. Heusweiler war am vergangenen Wochenende mit 80 Leuten in Lübtheen. Die Saarländer sind nicht ohne, die haben eine große Fanbase. Und die mit uns befreundeten Ringer des KSV Hohenlimburg haben sich ebenfalls angesagt. Wir brauchen alle Neusser, das ist auch eine Einladung an den Bürgermeister und den Kreisdirektor.“

Dass die bis in die Haarspitzen motivierten Gastgeber bei allem Brimborium drumherum das Wesentliche aus dem Blick verlieren könnten, befürchtet der Sportliche Leiter nicht: „Egal wie es läuft, wir rocken das Ding.“ Zwar zeigte der ersatzgeschwächt angetretene Tabellenführer zum Start der Rückrunde in Lübtheen zum ersten Mal Nerven (12:24), doch das nimmt den Schützlingen der Trainer Oleg Dubov, Erich Marjalke und Max Schwindt nichts von ihrer Wachsamkeit. Dafür sorgt schon die Erinnerung an die schmerzliche 10:14-Niederlage in Heusweiler, als die Neusser in den Gewichtklassen bis 57, 61, 98 und 130 Kilogramm insgesamt zwölf Punkte abgaben.“ Das sollte mit Simone Piroddu (61 kg) und möglicherweise auch Radu Lefter (130 kg) in der Aufstellung diesmal nicht passieren.

Gerade weil ihm der Kader viele Optionen schenkt – definitiv nur als Zuschauer in der Halle ist Ayub Musaev (Kreuzbandriss) –, mag sich Cinar bei der Aufstellung nicht in die Karten schauen lassen, macht das bis 2024 für insgesamt 2,2 Millionen Euro sanierte Ringerzentrum am Nordbad zum Fort Knox „Keiner von den Jungs kommt vor 18.30 Uhr in die Halle. Heusweiler sieht dann ja am Samstag, wer bei uns ringt.“ Gewinnen die Neusser mit mehr als vier Punkten Differenz, ginge nach dem 10:14 im Hinkampf sogar der direkte Vergleich an sie. Damit könnten sich Samuel Bellscheidt, Deni Nakaev, Magomedmurad Gadzhiev & Co. bei den dann nur noch vier ausstehenden Aufgaben eine Niederlage leisten, ohne den Platz an der Spitze zu verlieren. Und gegenüber dem nächsten Verfolger RC CWS Düren-Merken betrüge der Vorsprung weiterhin drei Punkte. Das gibt Cinar ein gutes Gefühl: „Wenn unsere Ringer gesund bleiben und ihre Top-Leistungen bringen, habe ich keine Angst.“