Ringer-Bundesliga KSK Konkordia Neuss ist schon am Ziel, aber noch topmotviert

Und genau deshalb kommt es für ihn überhaupt nicht in die Tüte, den Kampf in Köllerbach zu einer Ausflugsfahrt zu erklären. „Wir treten da mit einer guten Mannschaft an. Ich sage nicht, dass wir Köllerbach schlagen, aber möglich wäre das schon.“ Für ihn steht Vasile Diacon stellvertretend für die Philosophie im Klub: „Wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Ringern. Darum sagen wir jetzt nicht, wir brauchen Euch im Moment nicht, Ihr könnt zu Hause bleiben.“ Der in dieser Saison wie schon im Aufstiegsjahr überragende Moldawier ist in Köllerbach sicher dabei – und ist schon jetzt für die darauffolgenden Kämpfe gegen Mainz und Heilbronn gebucht. Im von den Neussern mit 8:19 verlorenen Hinkampf hatte er den bereits 43 Jahre Lenze zählenden Altmeister Andriy Shyyka mit 8:0 bezwungen. Ebenfalls mit ins Saarland reisen Samuel Bellscheidt und Deni Nakaev. Ursprünglich hatten die Sportsoldaten Deutschland in dieser Woche bei den Militärweltmeisterschaften in Aserbaidschan vertreten sollen. Da in der Hauptstadt Baku aber die Ringer aus Russland und Belarus wieder unter den Flaggen ihrer in einen Angriffskrieg mit der Ukraine verstrickten Heimatländer antreten dürfen, hatte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sein Veto eingelegt.