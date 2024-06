Ringen KSK Konkordia Neuss ist bei DM heiß auf den Pott

Um die Leistungsfähigkeit der Truppe ist Cinar indes nicht bange. So wäre Gabriel Petras in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm schon Ende April bei den in Heilbronn ausgetragenen Deutschen Meisterschaften der Altersklasse U14 angetreten, musste aber mit einer Armverletzung passen. Diesmal ist er nun ebenfalls gemeldet wie Hassan Feto, Abdulla Ibragimov, Heinrich Holtz, Maximilian Emrich, Mert Azad Güloglu, Ömer Turan Sarilmaz, Akhmed Daudov, Mikhailo Shevchenko, Aslan Ramazanov, Ahmed Yuseinov, Yusein Ahmedov, Konstantin Gabriel, Rashid Magomedov und Murad Magomedov. Aus diesem 15 Mann starken Kader treten pro Duell zwölf Ringer in acht Gewichtsklassen von 31 bis 80 Kilogramm an.