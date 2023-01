Ringer-Bundesliga KSK kann sich auf Kracher freuen

Eine außerordentlich kluge Entscheidung, denn um einem Zwangsaufstieg oder der mit einer saftigen Geldstrafe versehenen Rückversetzung in eine untergeordnete Liga zu entgehen, greifen die davon bedrohten Klubs in ihrer Verzweiflung nicht selten zu recht unsportlichen Mitteln. Ein aktuelles Beispiel aus der 2. Liga Süd: Um am Ende nicht doch noch auf (Aufstiegs-) Platz zwei zu springen, lieferten sich die RKG Reilingen-Hockenheim und der KSV Rimbach am vorletzten Kampftag ein unwürdiges Duell. Reilingen trat nur zu neunt an und schickte einen Ringer mit Übergewicht auf die Matte, stand damit eigentlich schon vor dem Anpfiff als Verlierer (0:36) fest. Die listigen Rimbacher wusste indes zu kontern. Die Südhessen gingen zwar mit neun Ringern über die Waage, weil aber ihr Schwergewichtler Georgi Dimitrov danach ganz enspannt abtauchte, unterschritten auch sie die Mindestzahl von neun Fightern. Der „Kampf“ wurde daraufhin mit 0:0 gewertet. Und da beide Teams selbstverständlich auch im Saisonfinale ohne Punkte blieben, strandeten schließlich die unglücklichen Viernheimer auf dem ungeliebten zweiten Rang. Senn durchschaute das nur allzu verständliche, aber unwürdige Schauspiel natürlich. „Hier haben beide Vereine offensichtlich versucht, den Aufstieg zu verhindern.“ Anstatt die Aktion mit einer Anzeige und Geldbußen zu sanktionieren, brachte Senn indes die betroffenen Klubs zusammen und erarbeitet mit ihnen „in einem sehr konstruktiven Gespräch eine einmalige Regelung zugunsten der Vereine.“ Damit bleiben Viernheim und Lübtheen dem Bundesliga-Unterhaus ebenso erhalten wie die RKG Reilingen-Hockenheim und der KSV Rimbach.