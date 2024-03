Kreissportlerehrung in Knechtsteden Die ganze Bandbreite des heimischen Sports

Keine Frage, bei einer Sportlerehrung liegt der Schwerpunkt naturgemäß auf der Leistungsorientierung, schließlich wird Aktiven ein Forum geboten, die sich bei nationalen, europäischen und weltweiten Meisterschaften Meriten verdient haben. Doch der Breitensport war schon Teil der Ausführungen von Hans-Jürgen Petrauschke, Agnes Werhahn (Vorsitzende Stiftung Sport) und Richard Streck (Präsident Stiftung Sport) zu den unterschiedlichen Aspekten der heimischen Sportförderung und war dann sehr präsent, als die Sportehrenamtspreise verliehen wurden. Wobei Siggi Willecke als aktueller Preisträger für Breite und Leistung steht wie kaum ein Zweiter. In seinen 36 Jahren im Vorstand des Neusser Schwimmvereins, dessen Vorsitzender er nun auch schon seit vielen Jahren ist, brachte der Verein als Landesstützpunkt Schwimmen und Moderner Fünfkampf zahlreiche Topathleten hervor, sprach aber auch immer andere Zielgruppen an. Nicht von ungefähr kann der NSV heute über 2000 Mitglieder vorweisen. Wie wichtig die Arbeit an der Basis ist, dafür steht wiederum Lucia Gerdts, die den Preis in der im vergangenen Jahr eingeführten Kategorie „Freiwilliges Engagement im Sport“ erhielt. Die gerade mal 16-Jährige hat schon mit 13 beim RSV Grimlinghausen angefangen, Kindern als Trainerin das Voltigieren nahe zu bringen. „Es macht einfach Spaß, weiterzugeben, was ich lernen durfte und die Fortschritte bei den Kindern zu sehen“, nannte Gerdts als Gründe für ihren unermüdlichen Einsatz.