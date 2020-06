Sport allgemein : Mit Yoga und QiGong geht’s los

Eine solch malerische Kulisse kann der Kreissportbund nicht für seine Aus- und Fortbildung zum Thema Yoga bieten. Doch Vorsitzender Hermann-Josef Baaken verspricht „eine schöne und freundliche Atmosphäre“. Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Rhein-Kreis Kreissportbund Neuss startet in dieser Woche nach zweieinhalb Monaten Pause seine sportlichen Bildungsangebote.

Mit Yoga und QiGong geht’s los. Nach zweieinhalb Monaten Corona-bedingter Zwangspause fährt der Sportbund Rhein-Kreis Neuss (KSB) in dieser Woche sein sportliches Bildungsprogramm behutsam wieder hoch. „Wir sind froh, dass wir mit unseren sportlichen Bildungsangeboten wieder starten können,“ sagt KSB-Vorsitzender Hermann-Josef Baaken.

Ausbildungen für neue Übungsleiter und Fortbildungen für solche, die ihre Lizenzen verlängern wollten, waren in den vergangenen Wochen genau so wie alle Sportkurse aufgrund der Corona-Schutzverordnungen untersagt. Dank der aktuellen Lockerungen können sie nun behutsam wieder gestartet werden, allerdings unter den bekannten Bedingungen, unter denen Sporttreiben zur Zeit möglich ist: „In allen unseren Veranstaltungen wird sich an die jeweils gültigen Abstands- und Hygieneregeln gehalten,“ betont der KSB-Vorsitzende, „dennoch werden wir für alle Teilnehmenden eine schöne und freundliche Atmosphäre schaffen.“

Info Sp finde ich das passende Bildungs-Angebot Internet Das gesamte Aus- und Fortbildungsprogramm des Sportbundes Rhein-Kreis Neuss (KSB) findet sich auf der Internetseite des KSB unter der Adresse www.ksbneuss.de. Dort sind auch Anmeldungen online möglich Ansprechpartner Ansprechpartnerin für alle Fragen zur Aus- und Fortbildung ist Petra Maak. Sie ist zu erreichnen per E-Mail unter petra.maak@ksbneuss.de oder telefonisch unter der Rufnummer 02181/601-4067

Den Auftakt macht am kommenden Wochenende (6./7. Juni) in Neuss eine Fortbildung zum Thema Yoga und QiGong. In Korschenbroich wird gleichzeitig eine Weiterbildung „Faszien und Mobility“ angeboten. Am 20. Juni steht in Kaarst eine Veranstaltung zum Thema Pilates und modernes Rückentraining auf dem Stundenplan.