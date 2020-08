Kreissportbund : LSB NRW wirbt um Fortbildung für Lizenz

Neuss DOSB-Lizenz noch in diesem Jahr verlängern.

(sit) Im April hatte der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) allen Lizenzträgern als Reaktion auf die Corona-Pandemie eine Ausnahmeregelung gewährt: DOSB-Lizenzen, die bis zum 31. Dezember 2020 ungültig werden, können auch ohne absolvierte Fortbildung bei Bedarf um ein Jahr verlängert werden. Jetzt hat der Landessportbund NRW die weitere Vorgehensweise präzisiert und festgelegt: „Eine Verlängerung der Lizenzen mit Lizenzgültigkeit 2020 um ein Jahr, ohne Nachweis der Teilnahme an einer anerkannten Fortbildung, wird nicht automatisiert vorgenommen.“ Dies sei gar nicht nötig, da bereits jetzt die Möglichkeit bestehe, die Lizenz auch im Folgejahr ohne zusätzlichen Aufwand verlängern zu können. Damit sollen möglichst viele Lizenzträger-/innen dazu motiviert werden, noch in diesem Jahr an einer Fortbildung zur Verlängerung teilzunehmen. Infos: www.ksbneuss.de.