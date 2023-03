Fußball Jüchen/Garzweiler trifft im Pokalfinale auf Bayer Dormagen

DJK Gnadental – VfL Jüchen/Garzweiler 1:3 (1:2). In der Punktspielrunde hatten die beiden Topteams der Bezirksliga je eines der beiden direkten Duelle für sich entschieden. „Es war ein taktisch hervorragendes Match, beiden Mannschaften war der Siegeswille anzumerken“, sagte VfL-Coach Marcel Winkens. Sein Team musste zunächst den Rückstand durch das Tor des Gnadentaler Winterneuzugang Oliver Wargalla (29.) hinnehmen. Die Antwort der Gäste ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Mit einem Doppelschlag drehte die Viktoria die Partie innerhalb von einer Minute. Die Torschützen hießen Fatlum Ahmeti (38.) und Nils Friebe (39.). „Wir haben nach dem Gegentreffer nicht mehr so hochgestanden, im Nachhinein war das der Fehler“, analysierte DJK-Trainer Sebastian Michalsky. Nach dem Wiederanpfiff wollte der VfL den Sack schnell zumachen. In der 54. Minuten gelang es David Alves Oliveira, das 3:1 zu erzielen und den Tabellenführer ins Finale zu schießen. „Am Ende hat die reifere Mannschaft gewonnen. Auch wenn wir unseren Job gut gemacht haben, steht Jüchen verdient im Finale“, sagte Michalsky.