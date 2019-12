Fußball : TuS Grevenbroich ohne Chance gegen Jüchen

Rhein-Kreis Der Bezirksligist schlägt den A-Ligisten im Kreispokal-Viertelfinale locker mit 6:0.

(hynr) Im dritten Anlauf hat es endlich geklappt: Das letzte der vier Viertelfinalspiele im Kreispokal zwischen dem TuS Grevenbroich und dem VfL Jüchen/Garzweiler fand endlich statt. Zwar sperrte die Stadt erneut den eigentlichen Austragungsort, das Schlossstadion, fand aber in Elfgen einen geeigneten Ausweichplatz. Sportlich war die mehrfach aufgeschobene Partie dann schnell entschieden. Der in der Liga seit 13 Spielen ungeschlagene VfL gewann souverän mit 6:0 (Halbzeit 2:0). „Ich hab die Mannschaft ein bisschen durchgemischt. Trotzdem haben die Jungs das sehr ordentlich gemacht“, lobte VfL-Trainer Marcel Winkens seine Schützlinge, die nach dem Patzer in der Liga eine „gute Reaktion“ zeigten. Durch den Sieg über Grevenbroich komplettiert der Bezirksligist das Halbfinale. Neben den Landesligisten Kapellen und Holzheim steht dort auch der SV Uedesheim.