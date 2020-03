Rhein-Kreis : Ferber schießt Kapellen ins Endspiel

Rhein-Kreis Kreispokal: Der Landesligist setzt sich gegen VfL Jüchen/Garzweiler mit 1:0 durch.

Noch größer als Jüchens Personalsorgen war am Dienstagabend lediglich die Ungewissheit, zu was für einem Spiel sich die 90 Minuten im Jupp-Breuer-Stadion entwickeln würden. Der VfL Jüchen/Garzweiler war erst am Sonntag im Ligaalltag gefragt und muss schon am Freitag wieder im Aufstiegs-Endspiel gegen Mennrath ran, so dass sogar Torwart-Trainer Peter Dreßen zwischen den Pfosten stand, um die Stammakteure zu schonen. Landesligist und Titelverteidiger SC Kapellen, der vom Namen her eigentlich der klare Favorit sein sollte, zeigte sich zuletzt extrem verwundbar, wartet in der Liga seit fünf Spielen auf ein Erfolgserlebnis. Gegen kompakt und tief stehende Jüchener tat sich der SCK auch anfangs schwer. „Gegen so einen tief stehenden Gegner, der gefühlt eine Siebener-Kette hatte, ist es immer schwer, Lösungen zu finden“, beschrieb Juppi Schmitz den zähen Beginn. Trainerkollege Winkens attestierte seinen Schützlingen hingegen eine taktisch disziplinierte Leistung. „Die Jungs haben das in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut gemacht. Es war schade, dass wir nicht in Führung gegangen sind. Dann wäre es sicherlich noch einmal interessant geworden“, sagte Winkens. Die Chance auf den Jüchener Führungstreffer verpasste Marcel Pohl, dem der Ball freistehend vor dem Tor über den Spann rutschte.