Frauenfußball : Final-Klassiker oder Pokal-Wunder?

Am Wochenende feierte die SG Gustorf/Gindorf den Durchmarsch in die Landesliga, doch zum Halbfinale im Kreispokal tritt sie nicht an. Foto: Zimmermann

Rhein-Kreis SV Hemmerden schafft im Kreispokal durch Gustorf/Gindorfs Absage den Hattrick.

„Wir haben am Wochenende den fünften Kreuzbandriss der Saison erlitten und kommen nicht mal mehr auf elf Feldspieler am Mittwoch“, bedauert Trainer Dirk Wistuba die eigene Entscheidung. Am vergangen Sonntag schaffte die Spielvereinigung als Aufsteiger noch sensationell den Durchmarsch in die Landesliga zwei Spieltage vor Saisonende – der mögliche Finaleinzug bleibt ihr aufgrund der Personallage jedoch verwehrt. „Wir wollen da jetzt auch keinen falschen Ehrgeiz zeigen. Die Saison war sensationell, da kann man das verkraften“, gibt sich Wistuba gelassen. Der ohnehin hochfavorisierte SV Hemmerden steht somit zum dritten Mal in Folge im Finale des Kreispokals und kann den Titelgewinn aus dem Vorjahr wiederholen.