Pokal-Viertelfinale 3.0, aber in Elfgen

Rhein-Kreis Stadt Grevenbroich hat das Schlossstadion witterungsbedingt gesperrt.

(sit) Nach zwei vergeblichen Anläufen soll es am Dienstagabend endlich klappen: Gastgeber TuS Grevenbroich und der VfL Jüchen/Garzweiler ermitteln den vierten Teilnehmer am Halbfinale um den Kreispokal. Da die Stadt Grevenbroich das Schlossstadion witterungsbedingt gesperrt hat, wird die Partie nun um 20 Uhr in Elfgen angepfiffen.