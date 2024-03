Kreispferdesportverband Neuss Feierliche Saisoneröffnung im Gare du Neuss

Im Anschluss erfolgten die Ehrungen für den Neuss-Cup. In die Wertung fließen alle Erfolge auf Turnieren, die im Kreispferdesportverband Neuss stattfinden in den Kategorien Junioren, Junge Reiter und Reiter mit ein. Die dazugehörige Mannschaftswertung ging in diesem Jahr an den RC Gut Neuhaus. Darüber hinaus erhielt Marc Schroers vom RC Gut Neuhaus für seinen jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz die bronzene Ehrennadel des Landesverbandes Rheinland. Stefanie Wittmann, die im vergangenen Jahr mit Unterstützung der Stiftung Deutscher Pferdesport den Sonderehrenpreis für Trainerpersönlichkeiten im Nachwuchsleistungs- oder Spitzensport der DOKR-Trainerakademie erhalten hatte, wurde die Trainernadel in Gold des Rheinischen Verbandes verliehen.