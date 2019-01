Schießsport: Medaillenregen für die Schießsportler aus Reuschenberg

Rhein-Kreis Bei den Kreismeisterschaften der Sportschützen war Tobias Urbach der erfolgreichste Einzelstarter. Insgesamt gingen 17 vereine auf Titeljagd.

Sieger in der Herrenklasse wurde der SSV Neuss-Reuschenberg in der Besetzung Tobias Urbach, Jan Haufs und Andreas Heine. Pascal-Fabian Heine (Neuss-Reuschenberg), Simon Holz, Jonas Daube (beide Seb Holzbüttgen), Elena Hilgers, Henrik Grabowski und Melissa Both (alle drei Hub Straberg) konnten ihre Jugendklassen gewinnen. Im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber war die Mannschaft des SSV Neuss-Reuschenberg (Urbach, Urbach, Baum) die Treffsicherste mit 3111 Ringen. In der Disziplin Luftpistole konnten sich in der Damen- beziehungsweise Herrenklasse Jana Hug (Neusser Schwimmverein, 363 Ringe) und Stefan Bisplinghoff (356 Ringe) von Seb. Sportschützen Holzbüttgen über ihre Titel freuen. Sieger in den Mannschaftswertungen waren hierbei der SSV Neuss-Reuschenberg mit den Schützen Barbara Fux, Lisa Billen und Anika Kremer sowie Stefan Schramke, Frank Schoenen und Tom Fux. Zweite in der Mannschaftswertung wurden die Damen vom Neusser Schwimmverein (Ellen Mix, Franziska Horke und Cathrin Lange). Sandra Neukirchen (Seb Holzbüttgen) und Nele Stoller (SSG Büttgen 1950 e.V.) siegten in den Jugendklassen.