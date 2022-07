Fahrsport : Kreismeisterschaften wissen mit Vielfalt zu gefallen

Das Vielseitigkeitsprogramm bei den Kreismeisterschaften im Fahrsport umfasste Dressur, Kegelparcours und Geländehindernis. Foto: Markus Kemper

Rhein-Kreis Von Shetties mit 90 Zentimern bis zu 1,70 Meter großen Warmblütern waren viele verschiedene Rassen und Pferdetypen bei den Kreismeisterschaften im Fahrsport vertreten.

(NGZ) An den Kreismeisterschaften im Fahrsport in Dormagen-Delrath nahmen rund 40 Gespanne teil. Die Kreismeister der Kategorien Einspänner und Zweispänner wurden im Vielseitigkeitsfahren an zwei Wettkampftagen ermittelt. Das dreiteilige Vielseitigkeitsprogramm bestand aus Dressur, Kegelparcours und Geländehindernis.

Für den gelungenen Auftakt sorgten die Zweispänner: Hanna Schmitz gewann mit ihren Pferden Bruno und Hugo den Kreismeistertitel. Die Silbermedaille ging an Maxine Glasmacher und ihre Pferde Fred und Anna, Bronze sicherte sich Markus Kemper, der einzigen Mann, der es bei diesen Titelkämpfen aufs Podest schaffte. Sein Wagen wurde von Alexa und Oscar gezogen. Danach übernahmen die Einspänner. Hier war Evelyn Maus, zusammen mit ihrem Pferd Poldi, die beste Fahrerin und gewann so den Kreismeistertitel. Nach ihrem Sieg im Zweispänner ging Hanna Schmitz mit Pferd Hugo auch im Einspänner an den Start und fuhr zu Silber. Auch Maxine Glasmacher sicherte sich das zweite Mal bei diesen Kreismeisterschaften Edelmetall. Sie holte sich mit Anna die Bronzemedaille. Alle vier Medaillengewinner gingen für die Fahrsportfreunde Neuss an den Start.