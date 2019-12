Fußball : Kreisliga B: Reuschenberg baut ab, Weißenberg legt zu

Rhein-Kreis Am letzten Spieltag vor der Winterpause treffen die beiden Mannschaften in der Gruppe eins aufeinander.

Aktuell stehen Weißenberg und Reuschenberg in der Tabelle dicht beieinander: der Kreisliga-A-Absteiger ist mit 25 Punkten auf Platz sechs, Aufsteiger Reuschenberg belegt mit zwei Zählern weniger den achten Rang. Am letzten Spieltag vor der Winterpause treffen die beiden Mannschaften in der Kreisliga B, Gruppe eins, aufeinander.

„Danach soll eigentlich schön gefeiert werden, da wäre ein Sieg in Weißenberg sehr hilfreich für die gute Stimmung“, sagt TuS-Trainer Frank Förster. Das Hinspiel konnten die Reuschenberger mit 3:1 gewinnen, aber seitdem haben sich die Vorzeichen etwas geändert. „Mittlerweile ist Weißenberg an uns vorbeigezogen, das können wir noch nicht so ganz glauben“, so Förster. Aber die Saison der beiden Teams lief quasi entgegengesetzt: Die Weißenberger brauchten etwas länger, um sich in der neuen Liga zurecht zu finden, starteten mit drei Niederlagen schwach. Seit dem zehnten Spieltag ist die SVG nun aber schon ungeschlagen und hat sich in der Tabelle immer weiter vorgeschoben. Die vergangenen drei Duelle endeten allerdings mit einem Remis – gegen die zweitplatzierten Stürzelberger ein Erfolg, gegen Schlusslicht DJK Rheinkraft ärgerlich.