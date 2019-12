Fußball : BV Wevelinghoven feiert Hinrundentitel

Obenauf: Christian Both (am Ball) und der BV Wevelinghoven haben einen richtig guten Lauf und feierten gegen die Sportfreunde Vorst mit Eike Klünker (r.) und Torwart Dominik Schmitz die Herbstmeisterschaft. Foto: Georg Salzburg(salz)

Rhein-Kreis Kreisliga A: Fußballer aus der Gartenstadt verteidigen Spitzenposition souverän. Aufsteiger VfR 06 Neuss lässt im Top-Duell mit dem 1. FC Grevenbroich-Süd die Muskeln spielen und sichert sich Platz zwei in der Tabelle der ersten Serie.

BV Wevelinghoven – SF Vorst 5:0 (1:0). Der BV Wevelinghoven ist in der aktuellen Form einfach nicht zu stoppen. Manuel Sousa (19.) eröffnete gegen Vorst den Torreigen, der Knoten platzte aber später. Erst als Vorsts Dominik Schmitz wegen einer Notbremse runter musste und Alexander Kring (62.) in der Folge den Elfmeter verwandelte, ging es richtig los. Jan Sönke (66.), Milton Soares-Lamas (78.) und erneut Kring legten drei Treffer nach. „Das war heute eine sehr starke Defensivleistung, wir haben quasi nichts zugelassen. Hinten raus hatten wir viel Spielfreude und haben es richtig gut zu Ende gebracht“, lobte Trainer Tim Bernrath seine Mannschaft. Nächste Woche wartet mit dem FC Delhoven ein richtig harter Prüfstein für den Primus.

Vorgezogen Bereits am Donnerstagabend (19.30 Uhr) startet der 1. FC Grevenbroich-Süd zu Hause gegen die DJK Novesia in die Rückrunde.

Verlegt Der VdS Nievenheim traf nicht am Freitag auf den SV Rosellen, sondern wird die Schwarz-Gelben erst am Dienstagabend (20 Uhr) erwarten

VfR Neuss – 1. FC Grevenbroich-Süd 3:0 (1:0). Ein Sieg aus den letzten vier Spielen, so wird das nichts mit der erhofften Meisterschaft für die Jungs aus der Grevenbroicher Südstadt. Aufsteiger Neuss entschied das Duell für sich und bleibt ärgster Verfolger von Wevelinghoven. Ahmed Hamdi legte mit seinem Treffer in der 15. Minute den Grundstein für den Erfolg. Amir Alli (80., 88.) machte mit seinem Doppelpack erst spät den Deckel drauf. „Ich bin zufrieden. Wir hatten hinten ein bisschen Glück, als Murat Köktürk aus fünf Metern drüber köpft, aber der Sieg ist absolut verdient“, resümierte VfR-Coach Cengiz Yavuz. In der Hinrunde sammelte der Aufsteiger starke 30 Punkte. „Es macht viel Spaß. Wir werden gucken, dass wir oben dran bleiben“, so Yavuz. Vielleicht ist mit dem ein oder anderen Neuzugang in der Winterpause sogar ein Durchmarsch möglich.