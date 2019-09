Fußball : Das Duell der Überraschungsteams

Rhein-Kreis Kreisliga A: Aufsteiger VfR 06 Neuss zu Gast beim überragend gestarteten SVG Grevenbroich. SV Bedburdyck/Gierath wartet immer noch auf die ersten Punkte. Trainer Jörg Gartz zieht bei den Sportfreunden Vorst eine erste Bilanz.

Die Schützenfesttage sind gezählt, die Liga besinnt sich zurück auf den Sonntag. Der FC Zons ist schon am Freitag im Einsatz.



Knoten geplatzt. Nach zwei Niederlagen zum Auftakt hat sich der FC Zons gefangen. Dem 2:0-Erfolg gegen Bedburdyck/Gierath ließ der FCZ einen 8:4-Erfolg beim SC Kapellen II folgen. „Wir haben die Ruhe bewahrt und sehr gut reagiert“, sagt Trainer Thomas Boldt, doch hundertprozentig zufrieden ist er noch nicht. „Wir haben sehr vieles gut gemacht, aber auch vier Gegentore kassiert. Das haben wir unter der Woche klar analysiert und angesprochen. Du kannst nicht erwarten, immer acht Tore zu schießen.“ Gegen den BV Wevelinghoven würde Boldt am Freitag (19.30 Uhr) die Serie gerne ausbauen, allerdings fehlen zahlreiche Kräfte. Den Kader muss der 32-Jährige mit drei A-Jugendlichen auffüllen. Bei Zons ist der Knoten schon geplatzt, Wevelinghoven wartet noch auf die Leistungsexplosion. Der BV ist zwar nach vier Spieltagen noch ungeschlagen, doch gewinnen konnte das Team von Trainer Tim Bernrath noch immer nicht.



Überraschungsteams unter sich. Der SVG Grevenbroich ist immer wieder für eine Überraschung gut. Auch in diesem Jahr legten die Jungs von Trainer Erkan Akan einen starken Saisonstart hin. Bislang ist „Gencler“ noch ungeschlagen und gab auf heimischem Platz noch keinen Zähler ab. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Start“, sagt Akan. Trotz Position zwei trifft der Coach eine klare Aussage: „Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen, um schnellstmöglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Mit dem Aufstieg werden wir uns auf keinen Fall beschäftigten.“ Um Zählbares geht es für den SVG am Sonntag zu Hause gegen den VfR Neuss. Über den sagt Akan: „Sie sind für mich momentan die Überraschungsmannschaft. Das wird ein sehr schwieriges Spiel.“ Der Respekt beruht auf Gegenseitigkeit. VfR-Coach Cengiz Yavuz sagt: „SVG ist eine der spielstärksten Truppen der Liga.“ Auf gegnerischem Platz konnte sein Team bislang keine Punkte holen. Trotzdem findet Yavuz: „Es ist zu früh, um zu sagen, dass wir auswärts Probleme haben.“ Mit der Punktausbeute ist er bis jetzt zufrieden, für die kommende Partie würde ihn „ein Punkt happy machen.“



Noch punktlos. Neuling SV Bedburdyck/Gierath ist bislang nicht gerade vom Glück gesegnet. Für den SV gab es in den ersten drei Partien noch keine Punkte. Dabei sagt Trainer Christian Mausberg: „Wir spielen nicht schlecht.“ Aber er weiß auch: „Meine Mannschaft schlägt sich momentan noch selber.“ Es seien Kleinigkeiten, wie „mangelnde Erfahrung“ oder die Suche nach dem „echten Torjäger“. Trotzdem ist der Mut und Wille bei Mausberg & Co. noch ungebrochen: „Es muss irgendwann klappen. Wir müssen es einfach erzwingen.“ Am Sonntag empfängt der SV Bedburdyck/Gierath die Reserve des SC Kapellen auf dem geflicktem Kunstrasen. Da die Landesliga-Truppe der Erft-Kicker schon am Donnerstagabend im Einsatz war, erwartet das Schlusslicht wohl eine aufgewertete Kapellener Elf.



Positiver Eindruck. Im Sommer kam Jörg Gartz zu den Sportfreunden Vorst mit dem Anspruch, das Spiel nach vorne gerade auf heimischem Platz attraktiver zu machen und die Mannschaft sicher in der Kreisliga A zu halten. Nach drei absolvierten Spielen zieht Gartz Bilanz: „Wir sind ganz ordentlich gestartet. Gerade zu Hause waren wir stark.“ Ein Sieg gegen Nievenheim und ein Remis gegen den VfR Neuss stehen dort auf dem Konto. Doch restlos zufrieden ist Gartz nicht: „Wir haben noch zu viele einfache Fehler im Spielaufbau und bei der Chancenverwertung hakt es noch.“ Kommender Gegner ist Tabellenführer TuS Grevenbroich. „Ich kann Grevenbroich noch nicht einschätzen, das ist eine neuformierte Mannschaft, aber die Ergebnisse sprechen für sich“, sagt Gartz. Der TuS ist hervorragend aus den Startlöchern gekommen und steht ungeschlagen an der Spitze.



Die weiteren Partien. Jüchen/Garzweiler II erhält schon um 12.30 Uhr Besuch von Hoisten. „Dicky“ Otten und Rosellen sind zu Gast im Jahnstadion bei der DJK Novesia. In Hackenbroich steigt das Derby zwischen dem TuS und Nievenheim.