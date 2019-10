Fußball : Engagements von Heryschek und Hanschmann beendet

Rhein-Kreis Hackenbroich und Nievenheim sind auf Trainersuche.

Etwas anders gestaltet sich die Situation beim VdS Nievenheim. In der Pressemitteilung des Vereins heißt es: „Die Leistungen unserer Mannschaft seit Saisonbeginn entsprachen nicht den Erwartungen, die wir an sie stellen. Die letzten Spiele haben gezeigt, dass wir Konsequenzen ziehen mussten.“ Elf Punkte aus neun Spielen waren den Verantwortlichen schlichtweg zu wenig. Ex-Coach Peter Hanschmann sieht das ähnlich, ist aber nicht ganz einverstanden. „Es haben uns wichtige Spieler nicht zur Verfügung gestanden und wir hatten viel Pech“, begründete Hanschmann die sportlichen Leistungen und gab zu: „Die Entlassung hat mich schon überraschend getroffen.“ Ganz so „einvernehmlich“, wie es in der Pressemitteilung steht, war diese Trennung also scheinbar nicht. Nichtsdestotrotz sagt Hanschmann: „Ich wünsche dem Verein nur das Beste. Wenn alle fit sind, sehe ich sie unter den Top 5.“ Auch der Verein der Sportfreunde spricht seinen Dank aus. „Peter Hanschmann hat uns in einer sehr schweren Zeit geholfen und ist uns auch in der führungslosen Zeit treu geblieben“, heißt es. Bis ein Nachfolger gefunden ist, übernehmen Ronny Frohs und Daniel Köthe die Leitung.