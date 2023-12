Fußball-Kreisliga A Ein Lebenszeichen aus dem Tabellenkeller

FC Zons – SV Uedesheim 1:6 (0:3). Nach zwei Niederlagen in Folge sind die Uedesheimer wieder zurück in der Erfolgsspur und weiterhin Verfolger Nummer eins: „Spielerisch hat es da auch gepasst, aber eben vom Ergebnis nicht. Deswegen haben wir heute ordentlich Gas gegeben“, sagte Trainer Marcel Müller. Matchwinner war eindeutig Andre Speer: Der Stürmer kehrte nach mehreren kleinen Verletzungen zurück in die Startelf und schaffte einem lupenreinen Hattrick (25., 40., 42.). „Das war der Dosenöffner“, so Müller. Nils Bröder erzielte zwar den Anschlusstreffer für die Zonser (64.), aber Luis Winfried (75.) und zweimal Daniel Ferber (88. und 90.) sorgten für das Endergebnis.