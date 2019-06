Fußball : Kaarsts Zweite steigt ab, Norf muss zittern

Rhein-Kreis Kreisliga A: Vorst und Hoisten sind gerettet. Delhoven entscheidet über das weitere Schicksal des TSV.

SG Kaarst II – SVG Grevenbroich 0:2 (0:0). Der Schock bei Kaarsts Trainer Pedrag Stojkovic saß tief. Seine Jungs haben es am letzten Spieltag nicht geschafft, den nötigen Sieg einzufahren. „Mir fehlen die Worte. Wir hatten unsere Chancen und haben uns viel erarbeitet, aber es hat nicht gereicht“, so Stojkovic. Sein Team brauchte den Sieg und machte dementsprechend gegen Ende auf. Grevenbroichs Kaan Orduzu schlug zwei Mal eiskalt zu und versetzte Kaarst den Todesstoß. „Wir sind nicht heute abgestiegen. Wir haben das in den direkten Duellen versaut“, sagte Stojkovic. Nach vier Jahren muss Kaarst wieder runter.

TSV Norf – TuS Hackenbroich 3:2 (1:1). Der TSV Norf muss zittern, darf hoffen - wie auch immer. Die Norfer haben ein kleines Wunder geschafft und haben sich mit sechs Siegen aus den letzten sieben Partien die Chance bewahrt. Hackenbroich ging durch Fabio Willeke in Führung, Bastian Jakob glich aus. In der 90. Minute schickte Marco Heryschek die Norfer eigentlich schon in die Liga B, doch Jakob und Dennis Linkert drehten das Match noch in der Nachspielzeit. „Wir haben alles getan, was in unserer Macht steht. Das war eine unglaubliche Willensleistung. Alles andere liegt nicht mehr in unserer Hand“, sagt Trainer Fabian Nellen. Norf muss hoffen, dass Delhoven die Relegation gegen den SSVg Velbert II übersteht. Erst am nächsten Samstag wird der TSV also Gewissheit haben.