Fußball : Kapellens Reserve bittet zum Lokalduell

Rhein-Kreis Kreisliga A: Der 1. FC Grevenbroich-Süd wahrt mit torlosem Remis gegen Rosellen seine Aufstiegschance.

Im Vorfeld des 26. Spieltags waren der 1. FC Grevenbroich-Süd und der SV Rosellen im Nachholspiel im Einsatz. Damit haben alle Teams in der Liga wieder die gleiche Anzahl an Spielen absolviert. Sowohl im Titelrennen als auch im Abstiegskampf geht es in den Endspurt.



1. FC Grevenbroich-Süd – SV Rosellen 0:0. Während für Süd weiterhin alles möglich ist, haben sich die Titelchancen für Rosellen mit dem Remis wohl in Luft aufgelöst. Nach nur zwei Zählern aus den letzten drei Spielen hat es der SVR verpasst, den Abstand auf die Spitze zu verkürzen. Sieben Punkte in fünf Spielen werden trotz des einfachsten Restprogramms vermutlich nicht aufzuholen sein. Die Grevenbroicher können hingegen ganz gut mit dem Unentschieden leben: „Ob wir einen oder drei Punkte Rückstand haben, macht keinen großen Unterschied. Wir müssen Roki im direkten Duell schlagen“, sagt Trainer Kevin Hahn. Am Donnerstagabend sah er ein „schlechtes Spiel von beiden Seiten.“ Sein Team habe die wenigen Chancen nicht genutzt. Nächster Gegner ist am Sonntag der TuS Hackenbroich. „Normalerweise ist der kurze Rhythmus für uns kein Problem, aber wir haben jetzt zwei, drei angeschlagene Spieler“, erklärt Hahn. Top-Torjäger Murat Köktürk musste nach einem Pferdekuss ausgewechselt werden, sein Einsatz ist fraglich. Rosellen trifft auf Hoisten.



Favoritenschreck. Den Kampf um die Meisterschaft hat der BV Wevelinghoven schon in der Hinrunde verloren, in den Titelkampf eingreifen können die Jungs aus der Gartenstadt aber weiterhin. Schon vergangene Woche besiegte das Team von Trainer Tim Bernrath Spitzenreiter Rommerskirchen. Am Sonntag ist man nun zu Gast beim Verfolger Kapellen II. „Das ist für uns ein besonderes Spiel. Das ist noch mehr Derby als die Spiele gegen Süd. Die Jungs sind heiß und stehen voll im Saft“, sagt Bernrath. Sein Gegenüber „Wolle“ Giesen weiß: „Für so ein Spiel brauche ich die Jungs nicht zu motivieren.“ Gegen Rommerskirchen ließ er den BV beobachten und zog seine Schlüsse. „Wir werden uns auf die Spielweise einstellen. Wir haben Respekt, aber brauchen keine Angst zu haben.“