Fußball : Kreisliga A zieht fünf Spiele vor

Rhein-Kreis Nur drei Spiele am Sonntag.

(sit) Der Sonntag als Spieltag wird überschätzt, zumindest in der Fußball-Kreisliga A. Weil die Partien VfL/Jüchen/Garzweiler II - BV Wevelinghoven, SF Vorst - VfR 06 Neuss, SV Rosellen - 1. FC Grevenbroich-Süd (alle 19.30 Uhr) und TuS Grevenbroich - DJK Novesia (20 Uhr) bereits am Donnerstag stattfinden und am Freitag (19.30 Uhr) das Match SVG Grevenbroich - VdS Nievenheim folgt, bleiben für Sonntag (15 Uhr) nur die Spiele Delhoven - Hoisten, Hackenbroich - Kapellen II und Zons - Bedburdyck/Gierath.