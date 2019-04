Fußball : Primus „Roki“ patzt in Wevelinghoven

Den Pokaltitel verpasste Berkay Köktürk (l.) mit dem 1. FC Grevenbroich-Süd am Ostermontag, in der Liga schöpfen die Südstädter jetzt wieder neuen Hoffnung für die Meisterschaft. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rhein-Kreis Kreisliga A: Das Titelrennen bekommt durch die Niederlage des Spitzenreiters Rommerskirchen eine ganz neue Spannung. Im Tabellenkeller steht ein wichtiges Duell zwischen der DJK Hoisten und der SVG Weißenberg an.

Der 25. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A bekommt durch die Pleite von Spitzenreiter Rommerskirchen noch vor Sonntag eine neue Dynamik. Die Verfolger lauern.



BV Wevelinghoven – SG Rommerskirchen/Gilbach 3:1 (1:1). Grevenbroich-Süd und Co. werden sich wohl am Donnerstagabend beim BV Wevelinghoven bedankt haben. Die Gartenstädter stoppten nämlich die Serie von Primus Rommerskirchen und bringen neue Spannung in die Meisterschaft. Neun Spiele am Stück war „Roki“ nicht mehr besiegt worden, Wevelinghoven hat es geschafft. Dabei waren die Gäste nach 13 Minuten noch planmäßig in Führung gegangen. Der Ausgleichstreffer von Milton Soares-Lamas und der Doppelpack von Andreas Koyro sorgten dann doch noch dafür, dass Rommerskirchen in die Röhre schaute. „Wevelinghoven war gut, das war ein Spiel auf Augenhöhe, aber wir haben uns die Niederlage klar selber zuschreiben“, sagt SG-Coach Dennis Zellmann. Seine Mannschaft wäre gut aus der Pause gekommen und hätte genug Chancen gehabt, so Zellmann.

Die Freude im Lager des BV Wevelinghoven war riesig. „Das war das beste Spiel der Saison. Einige sind über sich hinaus gewachsen. Das war eine mega Mannschaftsleistung“, sagte Trainer Tim Bernrath. Rommerskirchen führt die Liga zwar noch deutlich an, aber der Vorsprung kann schon am Sonntag schmilzen. „Rückschläge passieren. Wir werden jetzt keine Rechenspiele anfangen“, sagt Zellmann. Mit Blick auf die kommende Spielzeit kann man von Wevelinghoven einiges erwarten. In der Rückrundentabelle stehen die Jungs aus der Gartenstadt auf Platz zwei. Zudem stehen in Manuel Sousa und Tim Becker schon zwei echte Verstärkungen in den Startlöchern. „Wir drehen an den richtigen Stellschrauben“, weiß Bernrath und sagt: „Nächste Saison kann was gehen.“



Titelrennen. Die Spannung ist zurück. Grevenbroich-Süd und Kapellen II können wieder näher an die Spitze heranrücken. Erster Verfolger Süd hat bei sieben Punkten Rückstand noch zwei Spiele weniger als Rommerskirchen. Kapellens Reserve kann den Rückstand am Sonntag auf vier Zähler verkürzen. „Vielleicht sind wir am Ende der lachende Dritte, wenn wir jetzt nicht mehr patzen. Wir bleiben in Lauerstellung“, sagt Kapellens Coach „Wolle“ Giesen. Gegner ist am Sonntag der SVG Grevenbroich. „Das wird ganz schwer da auf der Asche, aber wir müssen gewinnen“, so Giesen. Die Aufgabe von Grevenbroich-Süd ist deutlich leichter. Der Pokalfinalist trifft auf das Schlusslicht Neukirchen. Der Aufsteiger scheint sich mit seinem direkten Wiederabstieg abgefunden zu haben.

Info Christian Mausberg wechselt nach Gierath Neuer Trainer Der SV Bedburdyck/Gierath startet in der kommenden Saison in der Kreisliga A mit Christian Mausberg an der Seitenlinie Alter Verein Der 40-Jährige betreut im Moment noch den B-Kreisligisten VfR Büttgen

Ganz interessant wird die Sache beim Blick auf das Restprogramm: An den letzten drei Spieltag bilden die Top 3 jeweils ein Duell. Am 28. Spieltag gastiert Süd in Rommerskirchen, am 29. Spieltag muss Kapellen in Grevenbroich ran und am letzten Spieltag steigt das Match zwischen „Roki“ und den Erftstädtern. Eine Konstellation, die Spannung bis zum Schluss verspricht. Auch Rosellen sollte man bei einem vergleichsweise einfachen Restprogramm noch nicht abschreiben.



Abstiegskampf. Im Tabellenkeller steht das Duell zwischen der DJK Hoisten und der SVG Weißenberg im Fokus. Hoisten könnte sich absetzen, aber auch wieder näher an die Abstiegsränge rutschen. „Wir wollen Hoisten reinziehen und die Karten neu mischen. Wir können es noch aus eigener Kraft schaffen“, gibt Weißenbergs Trainer Ralf Dicken vor. Durch den 5:0-Erfolg über die Kaarster Reserve hat Weißenberg neue Hoffnung geschöpft. „Das war gut für die Stimmung und gut für den Kopf. Wir haben unter der Woche fleißig gearbeitet und wollen die Form vom letzten Spieltag auch gegen Hoisten wieder auf das Feld bekommen“, so Dicken.